L’Atalanta fa la storia: Lookman regala l’Europa League, tripletta contro il Bayer

Da qualche minuto è terminata la finale di Europa League tra l’Atalanta ed il Bayer Leverkusen con il risultato di 3-0 a favore dei bergamaschi.

La gara, come tutti aspettavano, inizia subito un grandissimo ritmo. L’Atalanta, infatti, passa in vantaggio al 13’ con Lookman, bravissimo ad anticipare un poco sveglio Palacios e mettere in rete con il destro un cross basso dalla destra da parte di Zappacosta.

Il Bayer Leverkusen soffre i ritmi dell’Atalanta e Scamacca ci prova al 21’, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Appena cinque minuti dopo, l’Atalanta di Gasperini raddoppia e lo fa ancora con Lookman che, dopo un errore in fase d’impostazione da parte di Adli, supera Xhaka con un tunnel e poi tira una grandissima bordata sul secondo palo alle spalle di Kovar.

Dopo qualche minuto di puro stordimento, il Bayer Leverkusen si fa finalmente vedere davanti con Grimaldo che, però, sbaglia la conclusione da ottima posizione in area di rigore atalantina, facilitando così la parata di Musso. La prima frazione di gara si conclude con il tiro di De Ketelaere parato da Kovar.

Nella ripresa segna ancora Lookman e la ‘Dea’ di Gasperini può alzare al cielo l’Europa League

Il Bayer Leverkusen inizia la ripresa con un piglio diverso rispetto al primo tempo, anche se l’Atalanta riesce a difendersi bene. Al 60’ però, Adli sbuca dalla sinistra e la mette in mezzo: Musso riesce ad allontanare, ma la sfera arriva a Frimpong che spara alto sopra la traversa.

Scampato questo pericolo, di fatto, l’Atalanta non rischia più nulla, anzi. I bergamaschi, esattamente al 75’, segnano anche il terzo gol, e sempre con Lookman. Questa volta il nigeriano viene servito da Scamacca, supera Tapsoba e con grande sinistro ad incrociare mette fine alle speranze del Bayer Leverkusen.

Gli ultimi minuti del match sono caratterizzati solo da qualche tentativo sporadico da parte del Bayer Leverkusen. Al triplice fischio finale, quindi, può scattare la festa dell’Atalanta, la quale ha appena vinto il suo primo grande trofeo a livello continentale.

L’Italia, dopo il Parma di Malesani nel 1999, torna a vincere dopo 25 anni la ‘vecchia Coppa Uefa’. Questo è il primo successo italiano da quando questa competizione si chiama Europa League.