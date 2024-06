Guida ad Euro2024: l’Italia di Spalletti difende il titolo, ma Francia e Inghilterra fanno paura. Occhio al Portogallo

Grande attesa per Euro2024, un pò di notizie su quello che accadrà in Germania. L’Italia di Luciano Spalletti proverà a ripetere l’impresa di Mancini.

Mancano pochi giorni e prenderà ufficialmente il via Euro2024, evento che si terrà in Germania e che vedrà protagoniste alcune delle più forti nazionali al mondo. Tra queste c’è grande attesa per l’Italia di Luciano Spalletti con l’ex tecnico del Napoli che affronterà il primo grande impegno da ct della Nazionale italiana.

Un girone non semplice contro Spagna, Croazia e la giovane Albania, ma il format garantisce la qualificazione anche alle migliori quattro terze e gli azzurri hanno quindi buone possibilità di raggiungere almeno gli Ottavi di finale. I favoritissimi del torneo sono – manco a dirlo – la Francia del neo madridista Kylian Mbappe, che, dopo una stagione in chiaro scuro, ha grande voglia di riscattarsi.

Il 14 Giugno si comincia, la Germania padrone di casa e alle prese con un girone sulla carta agevole aprirà contro la Scozia, la Nazionale tedesca ha tante giovani stelle (vedi Wirtz ed Havertz) e c’è curiosità per vederli all’opera

Euro2024, il punto sui Gironi

Ecco i gironi degli Europei2024:

GRUPPO A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

GRUPPO B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Albania GRUPPO C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra.

GRUPPO D: Polonia, Olanda, Austria, Francia

GRUPPO E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

GRUPPO F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca.

Tante sfide interessanti, vedremo per la prima volta ad esempio Cristiano Ronaldo contro la stella del Napoli e della Serie A Kvicha Kvaratskhelia e nello stesso girone anche Calhanoglu e Arda Guler. Insomma tanto spettacolo e interesse, occhio alle sorprese come l’Ungheria di Szoboszlai del Liverpool, in un girone non impossibile.

La Francia di Mbappe è sicuramente la squadra super favorita nel torneo, basterebbe vedere i calciatori lasciati a casa da Deschamps e occhio anche agli ‘italiani’ della Nazionale transalpina come Maignan, Pavard, Theo, Giroud e Marcus Thuram, un gruppo di esperienza molto affiatato da affiancare alle stelle.

Inghilterra chiamata a sfatare il tabù della sua stella Harry Kane, fortissimo centravanti che non riesce a conquistare titoli e non c’è riuscito neanche quest’anno con il Bayern Monaco. Sarà anche l’ultima per diversi campioni come Toni Kroos e probabilmente anche Luka Modric e Robert Lewandowski, tutti avanti con l’età e davanti all’ultima grande occasione.

Sarà l’ultima per Cristiano Ronaldo? Qui lasciamo un dubbio con il fenomeno portoghese che sembra eterno ed anche in Arabia continua a segnare raffiche di gol. Il suo Portogallo è ricco di talento e c’è anche il milanista Rafa Leao, una squadra in rampa di lancio e che può sorprendere tutti.

Fase ad eliminazione diretta

Gli Ottavi di finale cominceranno il 29 Giugno, ecco il format che vedrà tutte le Nazionali protagoniste:

Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B

Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo C

Vincente Gruppo C – Terza Gruppo D/E/F

Vincente Gruppo B – Terza Gruppo A/D/E/F

Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo E

Vincente Gruppo F – Terza Gruppo A/B/C

Vincente Gruppo E – Terza Gruppo A/B/C/D

Vincente Gruppo D – Seconda Gruppo F

Insomma dobbiamo solo metterci comodi e assistere all’Europeo sperando di goderci una grande Italia e un evento che si preannuncia straordinario. Gli azzurri affronteranno delle amichevoli in questo pre Europeo, a partire dalla sfida contro la Turchia in programma questa sera.

Inutile fare ipotesi sui possibili Ottavi dell’Italia in quanto qualsiasi delle tre posizioni potrebbe stravolgere tutto il programma. Occhio e Spalletti vuole provare l’impresa, seguire le orme di Roberto Mancini e fare la storia al primo colpo in Nazionale.