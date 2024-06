Sirene di mercato in casa Inter: il big può dire addio, Inzaghi trema

In casa Inter si valutano colpi in entrata, ma bisogna fare i conti anche con possibili affari in uscita. Occhio a qualche big.

Dopo aver perfezionato gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi in casa Inter si lavora ancora sul mercato e la priorità è blindare in primis i propri gioielli. Barella è stato annunciato, per Lautaro manca solo l’ufficialità mentre c’è ancora distanza per il rinnovo di Simone Inzaghi.

Queste sono le priorità, la formazione nerazzurra è pressocchè fatta ma negli ultimi giorni saranno arrivati clamorosi rumors. La stagione dell’Inter non è passata inosservata, la formazione nerazzurra ha dominato in Italia e parliamo del club che, poco più di dodici mesi fa, raggiungeva la finale di Champions.

Uno dei reparti più osservati in casa nerazzurra è il centrocampo dove c’è grande affollamento. Per questo vige un pò di preoccupazione in casa Inter, su uno o due elementi, entrambi comunque di grande spessore.

Nelle ultime ore dalla Turchia sono arrivati rumors riguardo il futuro di Hakan Calhanoglu, regista dell’Inter e capitano della Nazionale, impegnata tra poche ore ad Euro2024 contro il Portogallo. Il calciatore è una pedina fondamentale per il centrocampo nerazzurro, ma la società è pronta a fare le opportune valutazioni. Sia per lui che per Davide Frattesi.

Calciomercato Inter, occhio al sacrificio a centrocampo

Calhanoglu ha un contratto lungo e la società crede molto in lui, ma ha comunque 31 anni e quindi in caso di offerte folli la società potrebbe valutare. Il giocatore piace al Bayern Monaco, con il neo allenatore Kompany che lo stima molto ma l’Inter non valuta la cessione se non per cifre folli, cifre da 65-70 milioni di euro.

Situazione da monitorare anche quella relativa a Davide Frattesi, centrocampista titolare con la Nazionale e riserva all’Inter. Sia il giocatore che l’agente hanno mandato qualche frecciatina e ora la situazione è da monitorare: anche qui per l’Inter il calciatore è quasi incedibile, ma dipende tutto dalle offerte e in caso di una mega offerta da oltre 50 milioni non è escluso niente.

L’Inter di Inzaghi è praticamente completa, ma occhio a cosa accade sul mercato e in caso di offerte importanti la società potrebbe valutare anche per provare poi qualche altro colpo in entrata, vedi il genoano Gudmundsson. Siamo alle prime sirene di mercato e ora anche l’Inter trema e potrebbe uscire qualche big.