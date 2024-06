Calciomercato Inter, non solo acquisti: diverse trattative in uscita, ecco la situazione

In casa Inter la società sta lavorando su operazioni minori ma importanti, il club ha le idee chiare soprattutto per i giovani prospetti.

L’Inter 2024/2025 è quasi praticamente fatta con la società che ha chiuso alla cessione dei suoi big e che ormai ha completato anche gli affari in entrata. Nei prossimi giorni il club dovrebbe annunciare il portiere spagnolo Josep Martinez, reduce da una buona annata in serie A con il Genoa.

13 milioni più 2 di bonus e il calciatore sarà il terzo acquisto dopo Zielinski e Taremi, giocatori pronti per completare la rosa che lo scorso anno ha vinto lo scudetto. Poi tempo di rinnovi, annunciato Barella ora si attendono i rinnovi di Lautaro Martinez e Simone Inzaghi ma questi sembrano una formalità.

La società nerazzurra sta lavorando al futuro, sia per quel che riguarda gli acquisti che soprattutto per le cessioni con diversi giovani di prospettiva chiamati in causa, diversi potrebbero partire per farsi le ossa e allo stesso tempo garantire un guadagno. Di fatto l’Inter cederà qualcuno in prestito con obbligo di riscatto, ma quasi sempre si garantirà la recompra sui calciatori partenti.

L’Inter valuta anche alcuni nomi per il futuro e nello specifico guarderebbe con attenzione in casa Sampdoria. Come riporta Il Secolo XIX potrebbe esserci un intreccio di mercato tra i due club.

Inter, è sfida al Napoli per il difensore

L’Inter monitora con attenzione la situazione del giovane difensore blucerchiato Giovanni Leoni, classe 2005 messosi in mostra nell’ultima stagione. Leoni piace e non poco e sulle sue tracce ci sono anche Torino e soprattutto Napoli con i nerazzurri che vanterebbero però una corsia preferenziale.

La Sampdoria è molto interessata ai fratelli Esposito (con Sebastiano ormai ad un passo dall’Empoli), a Stankovic Jr e al difensore Fontanalarosa, calciatore nell’ultima stagione al Cosenza. Per alcuni di questi il club blucerchiato potrebbe garantire minutaggio e modo di mettersi in mostra in un club di primo piano in serie B, Inter e Sampdoria valutano l’operazione.

Occhio anche al terzino Mattia Zanotti, calciatore molto interessante nell’ultima stagione in prestito al San Gallo. L’Inter potrebbe valutare la cessione con recompra, sul giocatore c’è la Sampdoria ma soprattutto diversi club di serie A e la società valuta l’opzione migliore.

L’Inter del presente è ormai fatta, siamo a inizio mercato ma a meno di colpi di scena non ci saranno grossi botti, diverso il caso delle uscite con diversi baby nerazzurri in procinto di cambiare maglia. Ausilio e Baccin lavorano senza sosta