Mercato Lazio, Immobile dice addio: scelto il suo erede

Il mercato della Lazio scalda i motori e si prepara a valutare attentamente le prossime strategie. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, Immobile si avvicina concretamente all’addio, con il Besiktas pronto a chiudere la trattativa con i bianconcelesti

Immobile sempre più lontano dalla Lazio: ora arrivano le nuove conferme. Come riportato da Alfredo Pedullà, il capitano biancoceleste sarebbe ormai a un passo dal passaggio al Besiktas. Il club turco perfezionerà la sua offerta nel corso delle prossime settimane e Immobile dirà addio alla capitale dopo una lunga storia d’amore. La Lazio, dal canto suo, si sarebbe già mossa per cercare l’erede dell’attuale numero 17. Occhi puntati sul Cholito Simeone, il quale potrebbe dire addio al Napoli per abbracciare l’inizio di una nuova avventura che gli possa consentire di giocare titolare.

L’ex Genoa e Verona sarebbe pronto a dire sì alla proposta biancoceleste, ma bisognerà capire le richieste del Napoli e il possibile via libera da parte di Antonio Conte. Non solo Simeone, la Lazio osserva attentamente anche Milik. Nessuna conferma sull’attaccante polacco, ma l’ex Marsiglia lascerà sicuramente la Juventus nelle prossime settimane.

Baroni avrebbe puntato l’indice su Simeone, suo pupillo ma, come detto, tutto dipenderà dalle strategie del mercato del Napoli. Simeone, Milik, ma attenzione anche alle possibili alternative: continua il pressing della Lazio sul fronte mercato.

Mercato Lazio, nessuna conferma su Arnautovic e Rugani

Smentite sul nascere e indiscrezioni su Arnautovic e Rugani. L’attaccante austriaco, salvo clamorosi colpi di scena, resterà all’Inter anche nel corso della prossima stagione a prescindere dall’arrivo di Taremi. Inzaghi punterà su di lui come 4^ punta. Nessuna conferma neanche per Rugani. Il centrale difensivo della Juventus lascerà i bianconeri, ma Bologna e Monza, ad oggi, restano le due soluzioni più in linea con i piani del difensore.

Rugani potrebbe aprire anche al trasferimento in Arabia Saudita. Non è escluso che la Lazio possa decidere di puntellare anche il centrocampo con l’arrivo di un mediano esperto, capace di ricoprire il ruolo di centrocampista centrale ma, all’occorrenza, anche il ruolo di trequartista alle spalle dell’unica punta. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.