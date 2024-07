Mercato Juventus, Soulè e non solo: si apre alla clamorosa cessione

Il mercato della Juventus potrebbe subire una svolta immediata in vista delle prossime settimane. Dopo gli acquisti di Douglas Luiz, Di Gregorio e K. Thuram, i bianconeri potrebbero aprire a una clamorosa cessione

Non solo acquisti, attenzione anche al mercato cessioni in casa Juventus. Giuntoli, infatti, potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per sbloccare alcune situazioni in uscita. Occhio al nome di Huijsen, corteggiato dall’Atalanta, ma anche dal PSG. Il club francese potrebbe presentare un’offerta da circa 25-30 milioni di euro per convincere la Juventus a dire sì. I bianconeri, dal canto loro, sarebbero pronti ad aprire all’addio immediato.

Non solo Huijsen. Trovano conferme anche le indiscrezioni su Chiesa. L’esterno offensivo, infatti, piace particolarmente alla Roma e al Napoli. I giallorossi, ad oggi, restano in netto vantaggio sugli azzurri, ma non è escluso che Conte possa puntare l’indice sull’ex Fiorentina con forte decisione già nel corso dei prossimi giorni. Giuntoli valuta Chiesa 30 milioni di euro, bonus compresi. Il suo addio sembrerebbe essere ormai certo.

Punto interrogativo anche su Soulè. La Roma continua a far sul serio e preferirebbe puntare sul giovane argentino classe 2003 piuttosto che su Chiesa. Ad oggi, però, Giuntoli vorrebbe cedere Soulè in Inghilterra, cercando di concretizzare una cessione da circa 40 milioni di euro totali. Sono attese novità nel corso delle prossime ore.

Mercato Juventus, cessione a sorpresa per Locatelli?

Secondo gli ultimi rumors di mercato, la Juventus potrebbe valutare concretamente anche il possibile sacrificio di Locatelli. L’ex Sassuolo, ad oggi, non rappresenta una delle prime scelte di Thiago Motta e in caso di offerta vantaggiosa, infatti, Giuntoli potrebbe aprire al sacrificio del centrocampista bianconero. 25-30 milioni di euro la sua valutazione: Locatelli piace particolarmente alla Fiorentina e al Marsiglia di De Zerbi.

Per quel che riguarda Milik, invece, l’attaccante polacco potrebbe decidere di restare in Italia, ma il suo addio alla Juventus sembrerebbe essere ormai scontato. Il capitolo cessioni, come noto, porterà Giuntoli ad affondare definitivamente il colpo su Koopmeiners, quest’ultimo pronto a vestire bianconero in vista delle prossime settimane. Restano da limare solamente gli ultimi accordi tra la Juventus e l’Atalanta.