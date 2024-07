Mercato Milan, è fatta per Morata e colpo a centrocampo

Il mercato del Milan si prepara a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Come confermato dalle ultime indiscrezioni, Morata sembrerebbe essere ormai a un passo dai rossoneri

Piede sull’acceleratore e occhio alle imminenti strategie del Milan in vista del mercato. Come confermato da Gianluca Di Marzio nel corso delle ultime ore, i rossoneri sarebbero ormai a un passo da Morata. L’attaccante spagnolo vestirà la maglia del Milan e andrà a potenziare il reparto offensivo di Fonseca in vista della prossima stagione. Accordo totale e ormai imminente. Lo stesso diretto interessato, al termine della sfida contro l’Inghilterra, non ha smentito il suo imminente ritorno in Italia.

Detto questo, l’arrivo di Morata non escluderà quello di un altro centravanti. Il piano rossonero sarà quello di potenziare il reparto offensivo arricchendolo di carisma, personalità e soprattutto fiuto del gol. Attenzione al nome di Lukaku, anche se l’attaccante belga, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe raggiungere Conte al Napoli in caso di addio a Osimhen. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane: Osimhen piace al PSG e a diversi club di Premier League.

Il Milan sarà chiamato a rinforzare anche la linea di metà campo. Arrivano conferme sul possibile assalto a Fofana. Il centrocampista francese piace particolarmente a Fonseca, ma l’unico ostacolo, per il momento, resta rappresentato dalla valutazione del centrocampista.

Mercato Milan, capitolo cessioni: la verità su Theo Hernandez

Non solo acquisti, massima attenzione anche al piano cessioni dei rossoneri. Dopo gli affari Morata e Fofana, il Milan potrebbe concentrarsi sul capitolo addii. Nelle ultime ore starebbero trovando conferma le voci sulla conferma di Theo Hernandez. Il terzino sinistro della Francia dovrebbe rinnovare il suo contratto e proseguire la sua avventura in maglia rossonera. Per il momento, infatti, la sua cessione al Bayern Monaco sembrerebbe essere un’opzione da escludere tassativamente.

Attenzione anche ai nomi di Bennacer, Tomori e Thiaw. Il Milan valuterà alcune offerte e proposte, e non è escluso che almeno uno dei tre perni della rosa di Fonseca possa dire addio per far cassa e rinvestire il ricavato su altri profili. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma il calciomercato del Milan è pronto a entrare nel vivo.