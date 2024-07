Fonseca: “Al Milan per vincere. Derby con l’Inter? Noi senza paura”

Paulo Fonseca si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Milan: ecco le sue parole in conferenza stampa.

Oggi è stato il giorno di presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Dopo una lunga attesa, sono arrivate anche le prime parole da parte del mister rossonero su quelli che sono gli obiettivi per la stagione 2024/25. Il riferimento è poi inevitabilmente andato anche al Derby da giocare contro l’Inter, dopo gli ultimi sei persi in maniera consecutiva.

Paulo Fonseca è arrivato a Milanello con grande voglia di far bene e, questa mattina, si è presentato così in conferenza stampa: “Voglio ringraziare per l’accoglienza, poi voglio ringraziare la società per la fiducia. Sono molto motivato, emozionato e fiducioso. So che arrivo in un club che vuole vincere. La seconda stella è sicuramente una motivazione”.

Ha poi parlato nello specifico della stagione da affrontare, della sfida con l’Inter, del tema riguardante il calciomercato e del rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Ecco tutto ciò che ha dichiarato.

Fonseca e la conferenza di presentazione con il Milan

Le parole di Fonseca sulle sfide della stagione: “Sono qui anche perché credo molto nei giocatori che abbiamo. Credo molto in questa rosa. Voglio vincere col Milan“.

“L’Inter? Loro sono forti – ha continuato – ma noi dovremo giocare con coraggio, senza paura di niente e con l’ambizione di vincere sempre. Non saremo perfetti per il debutto, né per il primo derby, ma sono sicuro che qualcosa vedremo”.

Sul tema calciomercato: “La fretta è nemica della perfezione, diciamo in Portogallo. Sappiamo ciò che vogliamo, al momento giusto avremo il giocatore che cerchiamo. Morata? Non voglio fare nomi, sappiamo chiaramente che tipo di giocatore vogliamo. Ci serve grande qualità in quella posizione. Stiamo lavorando in questa direzione e sono sicuro che lo avremo a breve”.

Su Ibrahimovic: “È un punto di riferimento per tutti noi qui al Milan. Non è importante dirvi quando abbiamo cominciato a sentirci, è importante farvi sapere che c’è stata grande uniformità di idee fin da subito. Siamo tutti fiduciosi nel presente e nel futuro di questa squadra”.

Infine, per Gerry Cardinale ha riferito: “Abbiamo parlato, mi ha detto una cosa che mi è piaciuta molto: che il Milan vuole vincere non solo oggi, ma anche domani. C’è un progetto chiaro per il futuro“.