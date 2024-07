Milan, rivoluzione in difesa: la cessione di Thiaw finanzia tre colpi

Il Milan prepara una rivoluzione in difesa. La partenza di Thiaw (al Newcastle) può finanziare tre colpi in entrata.

Sta per entrare nel vivo il mercato estivo del Milan, fin qui caratterizzato soltanto dall’arrivo di Alvaro Morata e dalle partenze di Jan-Carlo Simic, Mattia Caldara e Simon Kjaer. Il reparto difensivo, a breve, rischia di perdere pure Malick Thiaw finito nel mirino del Newcastle. L’eventuale partenza del tedesco porterà in dote tra i 30 e i 40 milioni che andranno a finanziare tre colpi in entrata destinati a far sorridere Paulo Fonseca.

A prendere il posto di Thiaw, salvo sorprese, sarà Strahinja Pavlovic intenzionato a lasciare subito il Salisburgo. Già trovato l’accordo con il 23enne, sulla base di un quinquennale da 1.5 milioni. Ora vanno convinti gli austriaci a lasciarlo andare: alla richiesta iniziale di 25 milioni ha fatto seguito una proposta da 18. I rossoneri, a breve, proveranno a rifarsi avanti arrivando a quota 20 più eventuali bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra.

In cantiere, poi, l’ingaggio di Emerson Royal, ritenuto tutt’altro che imprescindibile dal Tottenham. I contatti tra le società sono scattati da tempi: agli Spurs, in particolare, sono stati offerti 10 milioni. Il management guidato da Zlatan Ibrahimovic conta di finalizzare l’operazione in tempi brevi, facendo leva sulla volontà del laterale brasiliano di trasferirsi quanto prima alla corte di Fonseca. L’ultimo innesto previsto, infine, riguarderà il reparto di centrocampo.

Milan, addio Thiaw: la partenza del tedesco finanzia tre colpi

Fino a qualche giorno fa il preferito della dirigenza rispondeva al nome di Youssef Fofana ma le numerose problematiche emerse in fase di trattativa hanno spinto il club ad approfondire piste alternative. Ora nei radar c’è Lazar Samardzic, autore di 6 reti e 2 assist nelle 34 apparizioni complessive totalizzate nell’ultima edizione del campionato con indosso la maglia dell’Udinese.

I friulani non hanno chiuso all’idea di farlo partire ma, in cambio, vorrebbero 20 milioni. A fargli spazio nel gruppo, con tutta probabilità, sarà Yacine Adli scivolato indietro nelle nuove gerarchie rossonere. Per Fonseca il francese non rappresenta un titolare: da qui l’idea del Milan di sacrificarlo così da ottenere risorse fresche da reinvestire. Sulle sue tracce, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sono alcune squadre dell’Arabia Saudita.

Il Milan, in attesa di ricevere offerte ufficiali, ha provveduto ad esporre il prezzo del suo cartellino: serviranno tra i 15 e i 20 milioni per produrre la fumata bianca. La rivoluzione targata Ibrahimovic è appena agli step iniziali.