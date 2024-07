Napoli, ultim’ora Osimhen: decisione presa per l’attaccante

Il Napoli ha preso una decisione per Victor Osimhen: ecco cosa è stato scelto per il profilo dell’attaccante.

Il Napoli si sta preparando con Antonio Conte per affrontare la stagione 2024/25 che si avvicina ad ampie falcate. L’obiettivo è quello di riscattarsi dopo gli ultimi mesi vissuti più tra bassi che alti. Nel frattempo, a tenere banco è sempre la questione che riguarda Victor Osimhen: ecco cos’è successo nelle ultime ore.

Antonio Conte è stato chiaro con Aurelio De Laurentiis: ci sono profili che non si toccano e che non partiranno. Per altri giocatori, invece, la situazione appare un po’ diversa. È il caso di Victor Osimhen per cui il mister non ha posto veto, anzi.

Conte vorrebbe avere nella sua corte Romelu Lukaku ma, per far sì che ciò accada, il Napoli deve necessariamente prima cedere. Perciò Osimhen non è imprescindibile nei piani del tecnico. Sul suo profilo c’è il forte interesse del PSG che deve andare a sostituire Mbappé perso a parametro zero in questa sessione di mercato.

Anche nel club parigino, però, se non si cede non si può acquistare quindi l’affare sembra essere al momento in stand-by. Nel frattempo allora il club partenopeo ha preso una decisione che riguarda proprio l’attaccante nigeriano.

Napoli, Osimhen convocato per Castel di Sangro: continua la preparazione con Conte

Victor Osimhen si è quindi unito al resto della squadra per l’appuntamento a Castel di Sangro. Tutto continua a far pensare che il nigeriano lascerà il Napoli nel corso di questa finestra di mercato. Ma l’operazione, se decollerà, non lo farà velocemente. Perciò nel mentre la società ha deciso di proseguire con il programma prefissato: anche Osimhen dovrà essere in forma, nel caso, per l’inizio della nuova stagione.

In ottica calciomercato, per la cessione dell’attaccante il Napoli continua a chiedere 130 milioni di euro, mentre il Paris Saint-Germain si sposterà da una cifra di 100 milioni di euro. In ogni caso nessuna offerta ufficiale è già arrivata sul tavolo partenopeo. La sensazione, stando a ‘Sportmediaset’, è che tutto possa sbloccarsi nei prossimi giorni ma nel mentre Osimhen è deciso a far bene in ritiro con la sua attuale squadra.