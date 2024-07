Napoli, presa di posizione netta: l’affare non si farà

Il Napoli non ci sta e prende nettamente posizione: l’affare non si farà e il motivo è stato spiegato con un annuncio ufficiale.

Il Napoli di Antonio Conte sta man mano prendendo forma e si sta preparando per la prossima stagione 2024/25. C’è tanto da riscattare dopo quanto accaduto in quella da poco passata e con lo spirito combattivo ci si sta perciò preparando nel migliore dei modi possibili. Nel frattempo, però, la società ha anche deciso di prendere posizione per una questione in particolare: ecco di cosa si tratta.

Le operazioni di mercato del Napoli non sono certamente finite, o meglio se ci dovesse essere qualche uscita (specialmente nel reparto offensivo dove gli occhi sono puntati su Victor Osimhen che piace al PSG) allora si procederà con operazioni mirate in entrata.

Sempre in ottica calciomercato, tuttavia, il club ha ritenuto necessario mettere pubblicamente in chiaro come stanno le cose su una questione nello specifico. Stiamo parlando dell’eventuale affare per provare a portare Mario Hermoso in rosa: il club ha messo in chiaro la propria posizione e l’ha fatto in maniera decisamente netta.

Napoli, c’è l’annuncio su Hermoso: il club mette in chiaro la situazione

Il Napoli ha chiarito quindi la situazione riguardante Mario Hermoso. Nelle scorse settimane il club aveva sondato il terreno per provare a capire la fattibilità di un’eventuale operazione per il difensore che è rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza all’Atletico Madrid.

Ad oggi però, il club partenopeo ha fatto sapere che: “‘Tuttosport’ continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli“.

Insomma, la presa di posizione è decisamente netta. Il club ha preso la sua decisione e l’ha comunicata senza troppi giri di parole. Il reparto difensivo è considerato completo e l’operazione Hermoso non si farà. Tutto sarà puntato su Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, arrivati proprio in questa finestra di mercato.