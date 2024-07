Juventus, Giuntoli scatenato: in arrivo gli eredi di Chiesa e Soulé

La Juventus pronta ad intervenire ancora sul mercato. In cantiere gli acquisti dei sostituti di Chiesa e Soulé: la strategia bianconera.

Un incidente di percorso, che ha testimoniato però l’urgenza di regalare a Thiago Motta ulteriori rinforzi. La Juventus, al termine dell’amichevole persa in maniera netta contro il Norimberga, ha ricominciato a lavorare sulle operazioni in entrata volte a potenziare la rosa bianconera e renderla maggiormente competitiva sia in Serie A che in Champions League. Diversi i colpi attesi, la maggior parte dei quali riguardanti il reparto offensivo.

I prossimi acquisti, in particolare, verranno finanziati dall’imminente cessione di Matias Soulé alla Roma e da quella di Federico Chiesa. L’argentino, in particolare, si trasferirà nella capitale sulla base di 26 milioni più 4 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. L’accordo tra le società risulta chiuso: la fumata bianca, ormai, è soltanto una questione di tempo. Sulle tracce dell’ex Fiorentina (in scadenza il 30 giugno 2025) ci sono invece il Chelsea ed il Tottenham che, almeno fin qui, non sono andati oltre a dei semplici sondaggi esplorativi.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dal canto suo, attende di ricevere proposte da almeno 20 milioni. Già scattati i casting volti ad individuare gli adeguati sostituti da portare a Torino: fino a qualche settimana fa il preferito risponde al nome di Jadon Sancho ma la pista si è raffreddata dopo il reintegro dell’inglese nella rosa del Manchester United. Ora nel mirino del manager ci sono Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Francisco Conceicao militante tra le fila del Porto.

Juventus, in arrivo i sostituti di Chiesa e Soulé: i nomi di Giuntoli

Il 22enne tedesco, autore di 5 reti e 2 assist nelle 34 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione, ha fatto sapere tramite il proprio entourage di gradire molto il trasferimento alla Vecchia Signora. Il prossimo passo consisterà quindi nel cercare di convincere i gialloneri a venderlo: la valutazione si aggira sui 40 milioni tuttavia Giuntoli, in sede di trattativa, spera di chiudere l’affare a cifre ridotte.

Il 21enne, messosi in luce agli ultimi Europei grazie al gol rifilato alla Repubblica Ceca e figlio dell’ex Inter e Parma Sergio, intriga molto il management bianconero che lo ritiene un elemento quanto mai adatto allo stile di gioco praticato da Motta. I lusitani, nelle scorse ore, hanno chiesto al classe 2002 di rimanere in maglia biancoblù almeno un altro anno ma l’addio continua ad essere possibile. Giuntoli punta a piazzare il doppio colpo in tempi brevi. Poi, ci sarà l’all-in su Teun Koopmeiners.