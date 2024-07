Inter, torna di moda Gudmundsson: triplo sacrificio per accontentare Inzaghi

L’Inter torna a pensare a Gudmundsson. Per acquistare l’islandese, però, serviranno prima tre addii: il piano nerazzurro.

Una fuoriserie, già da ora ricca di optional e servizi che verrà ulteriormente potenziata. L’Inter, reduce dalla conquista del ventesimo scudetto della propria storia, non intende fermarsi dopo gli acquisti a parametro zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. La dirigenza, infatti, punta a rimpolpare ulteriormente il reparto offensivo. Nel mirino, in queste ore, è tornato Albert Gudmundsson il cui acquisto verrà finanziato dai proventi delle 3 cessioni in programma.

Il primo in ordine cronologico a salutare la compagnia sarà Valentin Carboni. L’argentino è rientrato alla base dopo l’ottima stagione vissuta al Monza (impreziosita dalle 2 reti e dai 4 assist totalizzati in 32 apparizioni complessive) e aver vinto la Copa America con indosso la maglia dell’Argentino. La sua carriera, salvo sorprese, proseguirà in Francia alla luce del forte interessamento mostrato dal Marsiglia. I francesi, su input di Roberto De Zerbi, si sono mossi in maniera concreta avanzando una proposta che prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 40 milioni.

I contatti tra le parti sono destinati ad intensificarsi nelle prossime ore: la fumata bianca, in tal senso, è attesa a stretto giro di posta. Segnato anche il futuro di Joaquin Correa, la cui esperienza al Marsiglia si è rivelata fallimentare (zero reti in 19 gare complessive). Il tecnico Simone Inzaghi lo ha escluso dal nuovo progetto, chiedendo al management di trovargli una sistemazione alternativa. Centrare l’obiettivo, in ogni caso, non si preannuncia facile: l’Aek Atene ed il River Plate, che di recente si erano iscritte alla corsa, si sono defilati spostando altrove i rispettivi riflettori.

Inter, Gudmundsson torna nel mirino: servono tre sacrifici

La caccia ad un possibile acquirente proseguirà ma intanto, stanto a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, non è da escludere che la società decida di procedere alla rescissione del contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Via pure Marko Arnautovic autore di 7 gol e 3 assist in 35 partite. L’austriaco, reduce da un Europeo sottotono, piace al Trabzonspor che, a breve, proverà a farsi avanti al fine di chiudere presto la trattativa.

Una volta definite queste tre operazioni in uscita, l’Inter avrà a disposizione la potenza di fuoco e lo spazio in rosa necessari per piazzare l’all-in vincente. Il Genoa, dal canto suo, non ha chiuso all’idea di far partire il 27enne ma, in cambio, chiede almeno 30 milioni. Work in progress.