Nuova avventura per il figlio d’arte: Filippo Brocchi al Rayo Vallecano

Filippo Brocchi, figlio di Cristian, è pronto per la sua nuova avventura al Rayo Vallecano: operazione condotta da Morris Pagniello

La Spagna per continuare a crescere. E’ questo il diktat che sta seguendo Filippo Brocchi, figlio dell’ex centrocampista – tra le altre – di Milan e Lazio, Cristian. Uno che di soddisfazioni nel corso della sua carriera se l’è tolte, vincendo uno scudetto e due Champions League, senza dimenticare il Mondiale per Club con i rossoneri.

Il sogno di ogni figlio è, ovviamente, quello di seguire le orme del padre. Magari un giorno addirittura superarlo. Per adesso, Filippo Brocchi ha intenzione di godersi la sua nuova avventura. E’ ufficiale il trasferimento del figlio d’arte nella Primavera del Rayo Vallecano FC, storico club spagnolo, sempre molto attento allo sviluppo di giovani calciatori.

Filippo Brocchi, classe 2006, dopo un periodo al Lugano FC ha scelto la Spagna per proseguire la sua crescita. L’operazione è stata condotta da Morris Pagniello, agente già protagonista di diversi movimenti di mercato di spessore in questa sessione di mercato e, più in generale, negli ultimi anni. Un ruolo fondamentale nella trattativa tra Brocchi jr e il Rayo Vallecano, conclusasi nel migliore dei modi come testimonia anche la foto tra Cristian e Filippo Brocchi con Morris Pagniello.