Roma, Dovbyk atteso in città: riflettori ancora puntati in Spagna

La Roma ha chiuso la trattativa riguardante Dovbyk, prelevato dal Girona per 32 milioni più 6 di bonus. In cantiere un altro colpo.

Non intende fermarsi la Roma, intenzionata ad allestire una rosa capace di vincere l’Europa League e lottare per le zone nobili della Serie A. I giallorossi, nelle scorse ore, hanno concretizzato l’operazione riguardante Artem Dovbyk: nelle casse del Girona, in particolare, finiranno 32 milioni cash più 6 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. L’intesa tra le due società risulta totale, con l’ucraino atteso nella Città Eterna nel pomeriggio odierno.

Il 27enne, autore di 25 reti e 10 assist nelle 41 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione con indosso la maglia dei catalani, svolgerà in primis le visite mediche di rito. In seguito, si recherà in sede per firmare il contratto quinquennale da 3 milioni messo sul piatto dalla dirigenza giallorossa e per incontrare i suoi nuovi compagni. Un acquisto ritenuto fondamentale dal tecnico Daniele De Rossi, che aveva chiesto al proprio management di fare tutto il possibile per acquistare un centravanti in grado di raccogliere il testimone lasciato da Romelu Lukaku.

Inizialmente nel mirino era finito Youssef En-Nesyri, che ha poi preferito accettare la corte del Fenerbahce guidato da José Mourinho. Da qui l’idea di prendere il 27enne, per il quale si era mosso anche l’Atletico Madrid. Alla fine a spuntarla sono stati proprio i giallorossi, riusciti a strappare il suo “sì” decisivo garantendogli un ruolo da titolare inamovibile nello scacchiere tattico di De Rossi e la possibilità di fare coppia in avanti con Paulo Dybala. All’arrivo di Dovbyk farà seguito la partenza di Tammy Abraham, fuori dal nuovo progetto romanista.

Roma, ecco Dovbyk: in giornata lo sbarco in città

L’inglese è stato escluso anche alla luce del pesante stipendio percepito (6 milioni) che il direttore sportivo Florent Ghisolfi intende tagliare. Di recente si è parlato di un concreto interesse da parte del Milan, alla ricerca di una punta capace di far respirare Alvaro Morata quando necessario. Sempre viva, inoltre, la pista che conduce alla Juventus che ha avviato il casting volto ad individuare l’alter-ego di Dusan Vlahovic (Arek Milik andrà via).

La Roma, dal canto suo, in attesa di ricevere proposte ufficiali a breve si muoverà per cercare di prendere pure Marc Pubill. Si tratta di un terzino destro di proprietà dell’Almeria, attualmente impegnato alle Olimpiadi. Strutturato fisicamente (è alto 1.91), il 21enne nell’ultima annata ha servito 3 passaggi vincenti ai compagni dimostrando di avere ampi margini di crescita. Il post-Karsdorp e Kristensen è già qui.