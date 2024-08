Roma, un jolly per De Rossi: forze fresche sulle corsie giallorosse

La Roma protagonista assoluta del mercato estivo. Il club giallorosso prepara almeno altri tre acquisti: può sorridere De Rossi.

Un esterno sinistro di gamba (Samuel Dahl), un’ala mancina in grado di inventare in qualsiasi momento la giocata vincente (Matias Soulé) ed una punta possente capace di fare reparto da sola (Artem Dovbyk). In più, un centrocampista polivalente che può ricoprire diversi ruoli (Enzo LeFéè). La Roma, dopo aver investito oltre 100 milioni per potenziare la rosa di Daniele De Rossi, non intende fermarsi. Anzi, sono già in cantiere almeno altri due acquisti.

La lista della spesa comprende l’ingaggio di un adeguato sostituto di Diego Llorente, passato al Real Betis. Già concluso il casting: la scelta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è ricaduta su Arthur Theate. Il belga è una vecchia conoscenza della Serie A, avendo militato tra le fila del Bologna nella stagione 2021-22. Il Rennes, proprietaria del suo cartellino, ha fatto sapere di essere disponibile a prendere in considerazione l’idea di cederlo.

Per produrre la fumata bianca, però, serviranno almeno 20 milioni tra parte fissa e bonus. La stessa cifra servirà per acquistare dal Bruges Antonio Nusa, 19enne ala mancina messosi in grande evidenza nell’ultima annata: 4 gol ed altrettanti assist in 46 apparizioni complessive. Un buon bottino che lo ha fatto finire nel mirino della Roma che, nell’occasione, dovrà guardarsi dalla concorrenza della Juventus e della Lazio.

Roma, non finisce qua: il club prepara altri regali per De Rossi

Un doppio colpo che consentirà di ampliare le opzioni di scelta di De Rossi e variare, di volta in volta, l’assetto tattico. Theate, infatti, può essere schierato sia nel ruolo di centrale che di terzino mentre il norvegese, all’occorrenza, può ricoprire anche le posizioni di trequartista e falso nueve. E non finisce qua, perché il direttore sportivo Florent Ghisolfi è al lavoro per portare nella Città Eterna un terzino destro di comprovata qualità e dalle spiccate doti offensive.

Il manager, in particolare, si è iscritto alla corsa relativa a Marc Pubill di proprietà dell’Almeria ed attualmente impegnato alle Olimpiadi. Il 21enne nella scorsa stagione ha firmato 3 assist, dimostrando di avere ampi margini di crescita e di essere pronto a calcare palcoscenici più prestigiosi. La sua valutazione si aggira sui 18 milioni e a fargli posto in rosa sarà Rick Karsdorp, escluso dal nuovo progetto romanista ed invitato a trovarsi una sistemazione alternativa. Possibile, in tal senso, un trasferimento in Turchia dove ha diversi estimatori.