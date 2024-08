Atalanta, mani nei capelli per Gasperini: l’esito degli esami di Scamacca è una mazzata

L’Atalanta, reduce dalla sconfitta patita ieri per mano del Parma, scossa dal grave infortunio di Scamacca: ecco l’esito degli esami.

Una mazzata, inattesa quanto pesante. Risveglio amaro in casa Atalanta, dopo la pesante sconfitta rimediata ieri in amichevole per mano del Parma. A preoccupare il tecnico Gian Piero Gasperini, a pochi giorni di distanza dalla finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, non è stata soltanto la pessima prestazione fornita dai suoi giocatori ma anche l’infortunio rimediato da Gianluca Scamacca.

L’attaccante, dopo aver stoppato un lancio del compagno Matteo Ruggeri, si è accasciato per terra toccandosi il ginocchio e richiamando subito le attenzioni dello staff medico nerazzurro. I timori del club sono stati confermati dall’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto nella mattinata odierna il 25enne. I controlli svolti a Villa Stuart, in particolare, hanno fatto emergere la rottura del crociato anteriore, del menisco e del collaterale. Lesioni gravi che obbligheranno il centravanti a sottoporsi ad un intervento chirurgico e a restare a lungo ai box.

I tempi di recupero non sono stati indicati dalla società orobica. E’ probabile, però, che Scamacca sia costretto a rimanere fuori almeno 8 mesi. Una tegola pesante, che andrà a cambiare i piani di mercato della Dea già attivatasi al fine di portare a Bergamo un adeguato sostituto. I riflettori, in tal senso, sono puntati su Orri Oskarson autore di 15 reti e 8 assist nelle 41 apparizioni complessive totalizzate nella scorsa stagione con indosso la maglia del Copenhagern. Un elemento giovane (19 anni) ma strutturato fisicamente e già esibitosi in Champions League.

Atalanta, infortunio Scamacca: cambiano i piani di mercato della Dea

Il costo si aggira tra i 12 e i 15 milioni, con gli orobici che puntano a chiudere a cifre inferiori sfruttando i buoni rapporto venutisi a creare grazie all’operazione Hojlund. Possibile, inoltre, che il ko di Scamacca faccia saltare in maniera definitiva le partenze di Teun Koopmeiners e di El-Bilal Touré. L’olandese, come noto, rappresenta l’oggetto del desiderio della Juventus, che di recente ha messo sul piatto 50 milioni cash più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra.

L’olandese, dal canto suo, ha già trovato l’accordo con i bianconeri e spinge per trasferirsi subito alla corte di Thiago Motta. Difficile, però, pensare che l’Atalanta decida di privarsi di una sua certezza in un momento così delicato della stagione. Il maliano aveva invece chiesto di essere ceduto, così da poter giocare con maggiore continuità. A farsi avanti per lui è stato soprattutto lo Stoccarda ma l’affare, salvo sorprese, non andrà in porto. L’infortunio di Scamacca ha destabilizzato l’Atalanta.