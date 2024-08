Milan, c’è l’accordo per il nuovo pupillo di Fonseca: i dettagli

Il Milan chiude il colpo da regalare a Paulo Fonseca: il giocatore, dopo tanto lavoro, sta finalmente per sbarcare a Milano. Ecco le cifre e i dettagli dell’accordo.

Il Milan sta per portare a compimento l’affare per il giocatore che è stato fortemente voluto e cercato in queste ultime settimane. La trattativa è stata decisamente lunga ma alla fine è stato trovato un accordo tra tutte le parti: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Finalmente ci siamo: il Milan sta chiudendo l’affare che porterà nella rosa di Paulo Fonseca (anche) il profilo di Emerson Royal. Come detto, la trattativa è stata lunga ma la fumata bianca è alla fine arrivata.

Il terzino destro classe 1999 ha detto sì al trasferimento in rossonero già dal mese di maggio, perciò la parte più difficile è stata quella relativa all’accordo da stipulare con il Tottenham. Ricordiamo che il giocatore ha un contratto con il club inglese valido fino al 30 giugno del 2026. Il Milan però alla fine è riuscito a spuntarla e a convincere gli Spurs!

Emerson Royal al Milan: affare sbloccato! I dettagli

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Milan e il Tottenham hanno trovato un accordo per la cessione di Emerson Royal. L’affare è stato chiuso grazie all’ultima offerta dei rossoneri pari a 15 milioni di euro bonus compresi.

Il giocatore è atteso a Milano già nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e per firmare poi il contratto che lo legherà alla squadra di Paulo Fonseca.

L’unica questione che resta in sospeso è quella legata al futuro di Davide Calabria. Il terzino destro, nato e cresciuto al Milan e capitano della squadra, ha il contratto in scadenza nel 2025. Per il momento non si sta parlando di un eventuale rinnovo, anzi le parti in questo senso sembrano essere fredde e distanti.

Con l’arrivo di Emerson Royal, poi, il tutto si complica. Il brasiliano molto probabilmente prenderà il posto di Calabria che rischia di perdere il posto. Il Milan proverà a piazzare il giocatore italiano in qualche club da qui alla fine del mercato? Non resta che attendere per saperne di più.