Genoa, scatta il post-Retegui: piace Krstovic, l’alternativa è in Premier League

Il Genoa ancora alla ricerca dell’adeguato sostituto di Retegui. Piace Krstovic mentre l’alternativa gioca in Inghilterra.

Il debutto in Serie A, fissato per sabato alle ore 18.30, sarà quanto mai complicato per il Genoa. In primis perché allo stadio “Luigi Ferraris” arriverà l’Inter Campione d’Italia, intenzionato a fare bottino pieno per cominciare nel migliore dei modi la stagione. I rossoblù, inoltre, dovranno fare a meno del loro principale terminale offensivo, ovvero Mateo Retegui, passato all’Atalanta in cambio di 22 milioni più di 3 legati a determinati obiettivi personali e di squadra.

Una perdita pesante, che ha obbligato il management rossoblù ad attivarsi e andare alla ricerca di un adeguato sostituto del centravanti. Diversi i profili vagliati, tra cui quello di Nikola Krstovic di proprietà del Lecce. Il 24enne nella scorsa annata è riuscito a mettersi spesso in evidenza, totalizzando 7 gol e 2 assist risultati decisivi nella corsa verso la salvezza. I salentini, di conseguenza, non vorrebbero privarsi del lui e, finora, hanno sparato alto: serviranno almeno 15 milioni per assicurarsi le prestazioni del montenegrino classe 2000.

Cifra, questa, ritenuta eccessiva dal Grifoni che, di conseguenza, ha provveduto a sondare piste alternative. Una di questa conduce in Premier League, a Wolverhapton per la precisione, dove gioca Fabio Silva. Il 22enne portoghese è rientrato alla base dopo la buona avventura vissuta in prestito tra le fila dei Glasgow Rangers (6 centri in 23 partite) ma la sua permanenza alla corte del tecnico Gary O’Neill è destinata a durare lo spazio di qualche altro giorno. Gli ‘Wolves’, infatti, lo hanno reinserito nell’elenco degli elementi ritenuti sacrificabili.

Genoa, scattato il post-Retegui: il piano dei rossoblù

Le riflessioni proseguiranno nelle prossime ore, con il Genoa che a breve rischia di perdere pure Albert Gundmundsson divenuto l’oggetto del desiderio della Fiorentina. La Viola si è fatta avanti proponendo un prestito oneroso (da 7-8 milioni) più un obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. I contatti tra le società risultano costanti: la fumata bianca, salvo sorprese, è destinata ad arrivare in breve tempo. A prendere il suo posto potrebbe essere Amine Harit legato fino al 30 giugno 2027 al Marsiglia.

Si tratta di un trequartista particolarmente abile nel mandare in porta i compagni (8 assist nella scorsa stagione) e capace di ricoprire diversi ruoli in campo compreso quello di seconda punta a servizio di un centravanti centrale. Un nome che intriga molto il management genoano. Il tecnico Alberto Gilardino, dal canto suo, attendere di ricevere rinforzi all’altezza per evitare di dover lottare fino alla fine del campionato per la salvezza.