Napoli, vicino il colpo David Neres: la conferma dell’allenatore

Il Napoli è vicino a chiudere il colpo David Neres dal Benfica: arrivata la conferma diretta del tecnico che fa gioire i tifosi azzurri

Il Napoli ha vinto all’esordio stagionale contro il Modena in Coppa Italia. Una vittoria sofferta, considerando che è arrivata soltanto ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 90′ in cui la squadra di Antonio Conte ha rischiato anche di perdere.

Nel post-partita, il tecnico si è soffermato anche sul mercato, mandando qualche frecciatina alla società: “Mi dà fastidio sentire che bisogna accontentare Conte. Servono rinforzi. C’è tanto da lavorare, non solo noi, ma anche il club. Ci sono cose oggettive che non voglio sottolineare”.

Mancano poche settimane alla fine del mercato e al Napoli servono diversi giocatori dopo aver piazzato chi non rientra nei piani di Conte. C’è ovviamente la questione Victor Osimhen da risolvere, con Romelu Lukaku che è il prescelto del tecnico per diventare il nuovo centravanti.

Va risolta anche la situazione legata a Michael Folorunsho, oltre a quella legata a Gianluca Gaetano e Mario Rui. Non è detto che il Napoli riesca a cedere tutti per poi trovare i sostituti. Quel che è sicuro è che David Neres, uno degli obiettivi principali, non è stato convocato dal Benfica per la prima di campionato contro il Famalicao.

Benfica, Schmidt conferma la trattativa con il Napoli

A confermare la trattativa tra il Napoli e il Benfica è stato il tecnico dei lusitani, Roger Schmidt dopo la sconfitta contro il Famalicao per 2-0: “David Neres vuole andar via, ci sono colloqui concreti con il nuovo club. Le parti sono in contatto, io ho bisogno di giocatori che diano il massimo. Ecco perché non c’era nemmeno Arthur”.

Gli ultimi rumors di mercato riferiscono di una possibile chiusura della trattativa tra il Napoli e il Benfica per David Neres già all’inizio di questa settimana. L’esterno offensivo brasiliano avrebbe rifiutato PSV e Besiktas. Vuole giocare nel Napoli. E dunque, Schmidt lo ha tenuto fuori in attesa che arrivi la fumata bianca.

Proprio come fatto con Arthur Cabral, ex Fiorentina che andrà via dopo soltanto un anno al Benfica. Intanto, sono arrivati anche alcuni commenti sui social che criticano il club lusitano per la cessione di David Neres vista la sconfitta e la bassa qualità del reparto offensivo. Conte è vicino a un nuovo rinforzo che può fargli molto comodo prima del match con il Verona che darà il via al campionato.