Roma-Dybala, esplode la polemica: messaggio chiaro alla società

Dybala messo fuori dal progetto della Roma, ma nell’ambiente giallorosso scoppia la polemica: il messaggio alla società è chiaro.

Paulo Dybala e la Roma potrebbero anche dirsi addio con la finestra estiva di calciomercato che è in corso. Il cambio di vedute della società è stato netto e ha spiazzato l’intero ambiente, tanto che la polemica non si è fatta attendere. È infatti arrivato un messaggio netto per la società.

Era l’estate del 2022 quando Paulo Dybala è stato accolto a Roma come un Re. Al ‘Palazzo della Civiltà Italiana’, meglio noto nella capitale come ‘Colosseo Quadrato’, l’affluenza dei sostenitori giallorossi è stata pazzesca e né la città né il giocatore dimenticheranno mai quel momento.

L’argentino è stato convinto del progetto da José Mourinho e da quando è arrivato ha fatto la differenza con le sue qualità, al netto dei momenti di stop dovuti agli infortuni. Anche con l’arrivo di Daniele De Rossi non ha perso centralità. Eppure con il calciomercato estivo in corso qualcosa è cambiato.

L’Arabia Saudita si è fatta avanti con una ricca proposta e il club gli ha fatto intendere la sua volontà di procedere con l’operazione. Anche perché, scaduta la clausola di 12 milioni di euro, nelle casse giallorosse può arrivare una cifra più alta.

Roma, la società vuole cedere Dybala: l’argentino riflette, i tifosi protestano

Come riferito da Mirko Calemme, al momento la situazione è questa: “La Roma ha incontrato gli emissari dell’Al Qadsiah e organizzato un summit con l’agente di Dybala, che oggi è rientrato in Spagna. L’argentino ha chiesto dei giorni di riflessione: la sua priorità è ancora restare in giallorosso“.

I tifosi, tuttavia, hanno mandato un messaggio chiaro ai Friedkin: “Paulo non si vende“, si legge su uno striscione affisso a Trigoria la notte scorsa.

Non resta quindi altro da fare se non attendere per comprendere cosa effettivamente l’argentino deciderà di fare. Il suo obiettivo principale è quello di riconquistare un posto in nazionale e per farlo non vuole lasciare il calcio europeo. Il calcio che conta. I tifosi della Roma sono dal canto loro sicuri: non vogliono assolutamente perdere la Joya.