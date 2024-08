Roma, altri quattro colpi per De Rossi: sei giallorossi verso la cessione

La Roma vuole tornare ad essere protagonista sul mercato. In cantiere altri 4 acquisti: prima, però, servono le cessioni.

Un’estate vissuta fin qui da protagonista, con l’intenzione di andare oltre e costruire una rosa competitiva ad alti livelli. La Roma dopo essersi assicurata le prestazioni di Enzo LeFée, Matias Soulé e Artem Dovbyk punta a prendere, entro la fine della sessione estiva del mercato, almeno altri 4 rinforzi. Per centrare l’obiettivo, però, sarà prima necessario sfoltire la rosa e trovare una sistemazione alternativa agli elementi poco graditi a Daniele De Rossi.

Diversi i giocatori che risultano in lista di sbarco, come ad esempio Rick Karsdorp. L’olandese, autore di 3 assist nelle 28 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione, è stato escluso dal nuovo progetto ed invitato a trovarsi una sistemazione alternativa: possibile, in tal senso, un trasferimento in Turchia dove ha diversi estimatori. Segnato poi il destino di Eldor Shomurodov, rientrato alla base dopo l’esperienza vissuta in prestito al Cagliari caratterizzata da 3 gol ed altrettanti passaggi vincenti. Sulle sue tracce c’è il Verona, che punta a prenderlo in tempi brevi.

Via anche Nicola Zalewski, scivolato indietro nelle gerarchie dopo la conferma di Angelino e l’acquisto di Samuel Dahl. Il polacco è stato proposto al Torino nell’ambito dell’operazione che porterebbe nella Città Eterna Raoul Bellanova: i granata, però, si sono mostrati freddi nei confronti dell’esterno, legato ai colori giallorossi fino al 30 giugno 2025. A salutare la compagnia sarà pure Ebrima Darboe, nell’ultima annata girato prima al Lask Linz e poi alla Sampdoria. Per il 23enne gambiano si prospetta un ritorno in Serie A: lo vuole il Frosinone.

Roma, nuovi acquisti in cantiere: prima, però, servono le cessioni

Il divorzio riguarderà inoltre Ola Solbakken e Tammy Abraham (che piace molto al Milan). Una volta concretizzare le operazioni in uscita, la Roma tornerà nelle condizioni di poter operare attivamente in entrata. Nei radar, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è finito Boubakary Soumaré. Si tratta di un centrocampista di sostanza che nella scorsa stagione ha giocato a Siviglia ma di proprietà del Leicester, che lo valuta tra i 13 e i 15 milioni. Ne serviranno invece circa 18 per arrivare a Marc Pubill, terzino destro dell’Almeria attualmente impegnato alle Olimpiadi.

Per rimpolpare ulteriore il reparto mediano nel taccuino del direttore sportivo Florent Ghisolfi c’è Matteo Prati militante tra le fila del Cagliari. Il tutto, senza dimenticare la suggestione Federico Chiesa finito ai margini nella Juventus.