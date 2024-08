Milan, Fonseca ne taglia 3: out contro il Torino, imminente la cessione

Il Milan si prepara ad affrontare il Torino. Tre giocatori sono rimasti fuori dalla lista dei convocati: imminente la loro cessione.

Si appresta a debuttare in campionato il nuovo Milan di Paulo Fonseca, atteso dal match casalingo contro il Torino in programma oggi alle ore 20.45. Diversi i dubbi di formazione ancora da sciogliere per il tecnico lusitano, orientato ad utilizzare il 4-2-3-1. In avanti Alvaro Morata e Luka Jovic si contendono la maglia da titolare mentre a centrocampo si va verso l’esclusione di Tijjani Reijnders (non ancora al meglio della condizione). Dalla lista dei convocati sono stati esclusi 3 giocatori, in procinto di salutare la compagnia.

Fuori ad esempio Yacine Adli. L’ex Bordeaux di recente era finito nel mirino dell’Al-Shabab tuttavia il centrocampista ha declinato la proposta ricevuta, spiegando di voler continuare a giocare in Europea. Per lui si prospetta la possibilità di andare a giocare in Premier League: lo vuole il Brentford. Il prezzo del cartellino, intanto, è stato esposto in vetrina: serviranno almeno 15 milioni per assicurarsi le prestazioni del 24enne.

Segnato anche il destino di Tommaso Pobega, sceso in campo 15 volte nella scorsa stagione tra campionato (11) e Champions League (4) per un totale di 464 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Il classe 1999 piace molto al Genoa, alla Fiorentina e al Bologna che hanno effettuato i primi sondaggi esplorativi volti a verificare la fattibilità dell’operazione e la disponibilità del calciatore.

Milan, Fonseca ne taglia 3: imminente le cessioni

Imminente, infine, la partenza di Pierre Kalulu scivolato indietro nelle gerarchie in seguito agli acquisti di Strahinja Pavlovic e di Emerson Royal. Il polivalente difensore è nei radar della Juventus, fattasi avanti proponendo un prestito oneroso da 3.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più ulteriori 3 di bonus legati a determinati obiettivi ed il 10% sulla futura rivendita.

I rossoneri hanno dato via libera alla cessione ma il transalpino si è preso del tempo per riflettere, non essendo del tutto convinto di lasciare il Milan e vestire la maglia bianconera. Ai loro addii si aggiungeranno quelli di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi (temporaneamente aggregati alla formazione Milan Futuro). Il terzino è molto vicino al Saint-Etienne mentre l’ex Liverpool ha diversi estimatori in Turchia.

Una volta piazzati altrove gli esuberi, il Milan proverà a regalare a Fonseca un ulteriore rinforzo da destinare al centrocampo. Il nome più gradito è quello di Lazar Samardzic, valutato dall’Udinese intorno ai 25 milioni tra parte fissa e variabile. Work in progress in casa Milan.