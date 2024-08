Juventus, Rugani e Djalò al passo d’addio: enigma Arthur

La Juventus resta focalizzata sulle operazioni in uscita. Rugani ha già salutato i bianconeri, Djalò piace un top club italiano.

Entra nel vivo l’opera di sfoltimento della rosa avviata nelle scorse settimane dalla Juventus. Salutati Wojciech Szczesny (risoluzione del contratto) ed Hans Nicolussi Caviglia (al Venezia per 5 milioni), il club continua ad essere concentrato sulle operazioni in uscita finalizzate a trovare una sistemazione alternativa agli elementi finiti fuori dal nuovo progetto bianconero. Nella mattinata odierna a lasciare Torino è stato Daniele Rugani.

Il difensore, escluso dal ritiro precampionato svolto in Germania e dalle amichevoli disputate contro il Brest e l’Atletico Madrid, proseguirà la propria carriera all’Ajax. Le due società hanno trovato l’intesa decisiva sulla base di un prestito secco fino al 30 giugno 2025 con l’ingaggio in larga parte pagato dagli olandesi. L’ex Empoli è già partito alla volta di Amsterdam e, una volta atterrato in città, effettuerà le visite mediche di rito per poi mettersi subito a disposizione del tecnico Francesco Farioli.

Il prossimo a salutare la compagnia sarà Tiago Djalò, scivolato indietro nelle gerarchie di Motta il quale, dopo averlo a lungo valutato, ha dato il via libera alla sua cessione. Sulle tracce del portoghese (ingaggiato a gennaio) c’è la Roma pronta a farsi avanti, come riportato su ‘X’ dal giornalista Romeo Agresti, tramite un prestito con diritto di riscatto. Il lusitano, tramite il suo entourage, ha fatto sapere di gradire il trasferimento nella Città Eterna e spinge affinché l’operazione vada in porto. Al momento, però, manca ancora l’intesa sulle cifre.

Juventus, Giuntoli al lavoro sulle uscite: rebus Arthur

E non finirà qua, perché in lista di sbarco c’è anche Arthur, rientrato alla base al termine della positiva esperienza vissuta in prestito alla Fiorentina (2 reti e 4 assist in 48 apparizioni complessive). Alla Viola piacerebbe riprenderlo: non è quindi da escludere che l’ex Barcellona rientri nell’operazione che consentirebbe alla Vecchia Signora di mettere le mani su Nico Gonzalez.

Verso l’uscita pure Fabio Miretti e Mattia De Sciglio. Il classe 2003 rischia di avere meno spazio in seguito al reintegro in squadra di Weston McKennie e può andare al Genoa disposto a prenderlo a titolo temporaneo garantendogli un impiego costante. Il terzino (sceso in campo soltanto una volta nella scorsa stagione a causa dei numerosi infortuni subiti) rappresenta invece l’oggetto del desiderio del Como e del Monza che, di recente, hanno effettuato alcuni sondaggi esplorativi. Giuntoli si prepara a vivere giornate intense. Per prendere tutti i rinforzi chiesti da Motta serve monetizzare.