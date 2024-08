Juventus, addio Chiesa: l’offerta è sul piatto, imminente la chiusura

La Juventus prepara la cessione di Chiesa, divenuto ormai un separato in casa. L’offerta ufficiale è sul piatto: cosa manca per chiudere.

Continua ad essere impegnata su più fronti la Juventus. La squadra guidata da Thiago Motta stasera affronterà in trasferta il Verona con l’obiettivo di fare bottino pieno e salire in cima alla classifica. La dirigenza, dal canto suo, è al lavoro per potenziare ulteriormente la rosa: il mirino è puntato su Teun Koopmeiners e Jadon Sancho, che il club cercherà di prendere utilizzando le risorse legate alla partenza di Federico Chiesa.

L’ex Fiorentina, ormai, rappresenta un separato in casa. L’allenatore lo ha escluso dal ritiro estivo in Germania e da tutti i match finora affrontati, invitandolo pubblicamente a trovarsi una sistemazione alternativa. Di recente si era parlato di un possibile approdo al Chelsea o al Tottenham ma entrambe, seppur interessate alle prestazioni del 26enne, non sono andate oltre a dei semplici sondaggi esplorativi. Svanita poi, in seguito alla mancata cessione di Paulo Dybala, la pista che conduceva alla Roma.

Ora in pole position risulta esserci il Barcellona, iscrittosi alla lista dopo non essere riuscito ad ingaggiare Nico Williams e Rafael Leao. I contatti sono già scattati ed hanno consentito alle parti di trovare l’intesa definitiva. Al classe 1997 è stato proposto un triennale da 4 milioni netti più di 2 di bonus legati ad obiettivi facilmente raggiungibili. La Vecchia Signora dal canto suo, stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’, incasserà 13 milioni (tra parte fissa e variabile) che si aggiungeranno ai 5 di stipendio risparmiati. L’accordo risulta chiuso ma la fumata bianca non è ancora all’orizzonte.

Juventus, svolta nel futuro di Chiesa: si avvicina la cessione

Il motivo è da ricercare nel fatto che i blaugrana, prima di ufficializzare il suo arrivo, devono prima sfoltire la rosa ed abbassare il proprio monte-ingaggi. A lasciare la città sono stati Ilkay Gundogan (andato al Manchester City) e Vitor Roque (al Betis): ora toccherà ad Ansu Fati, rientrato alla base dopo il prestito vissuto al Brighton e ritenuto non imprescindibile dal neo allenatore Hansi Flick. Il 21enne, andato a segno 2 volte nell’ultima edizione della Premier League, piace al Siviglia e a diverse squadre inglesi.

Una volta salutato Ansu Fati, il Barcellona potrà poi procedere all’acquisto di Chiesa. La Juve, dal canto suo, punta a sostituirlo con Sancho scivolato ai margini nel Manchester United e non convocato da Erik ten Hag nelle partite disputate contro il Fulham ed il Brighton.