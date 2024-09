Inter, Marotta non si ferma: arriva la firma tanto attesa e nuovo obiettivo per il 2025

Il presidente dell’Inter Marotta non si ferma mai. In arrivo una firma molto attesa: già individuato il prossimo obiettivo.

Continuano ad essere giornate di grande lavoro per il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, impegnato su un duplice fronte. Da una parte, infatti, conta di chiudere una trattativa impostata ormai diversi fa ed ottenere così la firma tanto attesa dal popolo nerazzurro. Il numero uno nerazzurro, al tempo stesso, ha cominciato a pianificare le mosse da concretizzare tra gennaio e la prossima estate: l’attuale rosa è considerata competitiva tuttavia il club ritiene che sia ulteriormente perfettibile. Ma andiamo con ordine.

A breve, salvo sorprese, arriverà il rinnovo di Denzel Dumfries (in scadenza tra 9 mesi). I contatti si sono intensificati nelle ultime ore, consentendo alle parti di giungere ad un passo dalla fumata bianca. L’olandese, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, prolungherà fino al 2027: pronto per lui un adeguamento dell’ingaggio, che gli consentirà di passare dagli attuali 2.5 milioni a quota 4 (così come Federico Dimarco). Restano da limare alcuni dettagli ma la strada che conduce alle strette di mano finali appare libera da ostacoli.

Il nuovo accordo, contrariamente alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, non conterrà alcun tipo di clausola rescissoria. Una doppia vittoria per i Campioni d’Italia che, in questo modo, evitano un possibile addio a parametro zero del 28enne e spengono l’interesse mostrato dal Manchester United, che aveva avuto modo di osservarlo dal vivo in varie circostanze nella precedente annata. La nuova intesa rappresenta inoltre un attestato di stima importante nei confronti dell’esterno, tra i protagonisti della cavalcata conclusasi con la vittoria dello scudetto (4 gol e 5 assist nelle 31 apparizioni nel campionato 23-24).

Inter, Marotta non si ferma: già individuato il nuovo obiettivo

E non finisce qua perché al termine della stagione l’Inter dirà addio a Marko Arnautovic e a Joaquin Correa: il loro contratto terminerà il 30 giugno e Marotta non sembra avere intenzione di confermarli. Già scattato, quindi, il casting volto ad individuare possibili rinforzi offensivi da regalare ad Inzaghi: il preferito, in tal senso, risponde al nome di Jonathan David di proprietà del Lille. Il canadese vuole cambiare aria e, finora, tutti i tentativi fatti dai francesi di convincerlo a rimanere sono andati a vuoto.

Marotta si è iscritto alla corsa ma, nell’occasione, dovrà guardarsi dalla concorrenza della Juventus che lo ha messo nel mirino in attesa di definire il futuro di Dusan Vlahovic. Il derby di mercato sta per scattare.