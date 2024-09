Serie A, prosegue l’accordo con Socios.com: i dettagli della partnership

Tanti dettagli in questa collaborazione con la nota App e la serie A assoluta protagonista. Ecco tutte le novità.

La Serie A prosegue senza sosta e mentre oggi cominceranno le coppe europee alcuni club lavorano in vista del prossimo turno. Le prime quattro giornate hanno regalato grandi sorprese, basta sottolineare che al momento è l’Udinese prima in classifica e dietro alcune delle grandi stanno faticando.

Negli ultimi tempi la Lega Serie A ha organizzato diverse promozioni per portare in alto il nostro campionato e una di queste è sicuramente l’app Socios.com, una piattaforma leader nel coinvolgimento dei tifosi e utilizzata mediante il sistema Crypto delle blockChain. Questa partnership dura dal 2021 e in questi minuti è stato annunciato il prolungamento di questo accordo.

Dalla possibilità di andare allo stadio fino a quello di comprare i palloni che hanno visto le reti dei propri beniamini; da qualche tempo gli addetti responsabili inseriscono i palloni che hanno firmato il gol in una teca e poi vengono successivamente riscattati dai fan di Socios.com.

Nuovo accordo con la serie A e in questa stagione saranno disponibili i palloni di 100 gol delle partite chiave della serie A 2024/2025. Ben 56 palloni in più rispetto alla stagione precedente.

Serie A, soddisfazione dell’Ad per il nuovo accordo

Oltre a migliorare gli accordi preesistenti Serie A e Socios lavoreranno per raggiungere nuovi importanti obiettivi e a riguardo ne ha parlato l’ad della Serie A Luigi De Siervo:

“Siamo molto soddisfatti che il rapporto con Socios.com possa continuare per altri tre anni. Una Lega importante come la serie A deve continuare ad alimentare la passione che unisce i nostri tifosi ai protagonisti del nostro campionato”. De Siervo ha sottolineato come questa iniziativa possa aiutare i fan e che sono apparsi tutti molto soddisfatti.

Alexandre Dreyfus, fondatore ed amministratore delegato di Chiliz e Socios.com, ha proseguito svelando: “Questa partnership ha avuto un ruolo strategico nel percorso Chiliz. La Lega serie A e Socios.com hanno mostrato all’industria sportiva come la blockChain possa portare in molteplici modi valore sia alle aziende che ai tifosi. Ora puntiamo a realizzare nuove e maggiori opportunità”, ha spiegato il massimo dirigente aziendale.