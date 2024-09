Juventus, Motta sorride in vista del Napoli: un top player è tornato a disposizione

La Juventus, dopo aver battuto il PSV in Champions, ha messo nel mirino il Napoli di Conte. Un top player torna a disposizione.

La Juventus, dopo la rotonda vittoria ottenuta ai danni del PSV Eindhoven al debutto nella nuova Champions League, torna a concentrarsi sul campionato. Domani alle ore 18 all’Allianz Stadium sbarcherà il Napoli di Antonio Conte, reduce da tre vittorie consecutive ottenute ai danni del Bologna, del Parma e del Cagliari. Un match complicato per Thiago Motta, che deve fare i conti con due assenze.

Prima, però, le buone notizie. Federico Gatti ha recuperato dall’infortunio rimediato martedì e sarà regolarmente a disposizione. Gli ultimi controlli avevano fatto pensato ad un possibile forfait dell’ex Frosinone, tornato invece subito ad allenarsi insieme ai compagni. Sarà quindi lui ad affiancare Gleison Bremer davanti alla porta difesa da Michele Di Gregorio. Ancora indisponibili, invece, Francisco Conceicao e Arek Milik. Il portoghese manca da inizio settembre, a causa della lesione dei muscoli peronieri della gamba destra subita in allenamento.

Il polacco non è ancora guarito dal problema che gli è costata, a giugno, la partecipazione agli Europei. “Tutti gli altri invece ci sono e sono tra quelli che possono ambire a un maglia da titolare o a giocare a partita in corso” ha affermato il tecnico bianconero che, durante la conferenza stampa odierna, ha voluto prendere le difese di Dusan Vlahovic apparso poco lucido sotto porta tra Empoli e PSV. “Deve avere l’ambizione di migliore sempre, come devono fare tutti, a partire da me. Il gioco insieme alla squadra sta migliorando: lui sta bene, è sorridente, disponibile e positivo. Nell’ultima gara ha creato per i compagni, sono contento di quello che fa e deve proseguire su questa strada”.

Juventus, Motta guarda al Napoli: le scelte del tecnico

Diversi i dubbi legati alla formazione iniziale che l’allenatore provvederà a sciogliere nelle prossime ore. “Tutto è possibile, anche che Douglas Luiz e Koopmeiners stiano in campo insieme: quando si parla di giocatori forti, si può provare tutto. “Contro il Napoli sarà una grande partita: noi vogliamo confrontarci con loro e, giocando con serietà e responsabilità, davanti al nostro pubblico, provare a giocare il nostro calcio. Il Napoli, dal canto suo, ha soltanto l’imbarazzo della scelta.

A centrocampo è attivo il ballottaggio tra André-Zambo Anguissa e Scott McTominay mentre in avanti si stanno contendendo una maglia Matteo Politano e David Neres. Il fischio d’inizio si sta per avvicinare. Manca pochissimo ormai.