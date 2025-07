Inter, Chivu senza freni: pesca ancora dal Parma e silura un altro big della rosa

Cristian Chivu continua a chiedere rinforzi ai nerazzurri: nel mirino ancora il Parma, scelto il calciatore da ingaggiare ed è pronto a cedere un big

Cristian Chivu senza freni. Il nuovo tecnico dell’Inter sta convincendo Marotta ed Ausilio a spendere anche extra budget. Fin qui oltre 60 i milioni spesi per Sucic, Luis Hernandez e Bonny ma non è certo finita qui, anzi. La dirigenza di Viale della Liberazione sta provando in tutti i modi ad ingaggiare Ademola Lookman e la trattativa non è certo semplice viste le richieste dell’Atalanta.

La Dea vuole 50 milioni di euro e non intende concedere sconti all’Inter. Ecco perché ci sarà ancora da trattare. Ma non basta qui, perché l’ex allenatore del Parma continua a chiedere nuovi elementi per la sua squadra. D’altronde il 3-5-2 di Inzaghi sembra finito decisamente in soffitta in luogo di un più offensivo 3-4-2-1 con tanto di variante del 3-4-3.

Da qui la necessità di ingaggiare elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelli attualmente in rosa. La richiesta è quella di un nuovo mediano che possa garantire quantità e qualità in entrambe le fasi del gioco. E c’è anche un nome tra i preferiti: si tratta di Morten Frendrup.

Inter, servono 20 milioni per l’obiettivo: è un pupillo di Chivu

Il centrocampista del Genoa è un classe 2001 ed è vincolato al Grifone da un contratto fino al giugno del 2028. L’ingaggio è ampiamente alla portata, di 800mila euro ma il club ligure valuta almeno 20 milioni di euro il calciatore acquistato nel 2022 per 4,4 milioni di euro dal Brondby. I rapporti con il Genoa sono però ottimi dopo il prestito a Vieira di Valentin Carboni.

L’alternativa, però, conduce sempre al Parma, allenato negli ultimi sei mesi da Chivu. Si tratta di Mandela Keita del Parma, classe 2002, belga di origine guineiana acquistato dal Parma in cambio di 11,9 milioni di euro più 3 di bonus ed una percentuale del 7,5% su una rivendita futura. Anche in questo caso, per ingaggiarlo, servono circa 20 milioni o poco meno.

Esiste anche un piano C. Ai nerazzurri è stato proposto Andrey Santos, brasiliano classe 2004 di proprietà del Chelsea che lo acquistò per 12,5 milioni dal Vasco da Gama nel gennaio del 2023. Da allora, però, prestiti a Nottingham Forest e Strasburgo e con il club alsaziano ha raccolto in 45 presenza 12 gol e cinque assist.

Inter, scelto il sacrificato: è un big della rosa

L’Inter, però, prima di ingaggiare dovrà cedere qualche calciatore. Già, ma chi? Sul mercato potrebbe finire Piotr Zielinski. Ingaggiato a parametro zero dal Napoli, il polacco nella scorsa stagione ha collezionato 39 presenze con due gol – entrambi alla Juventus – e tre assist.

Il classe ’94 ha un contratto fino al giugno del 2028 con l’Inter ed un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione, decisamente pesante per le casse nerazzurre. Ecco perché in caso di buona offerta il polacco sarà ceduto senza ripensamenti. Già, però al momento nessun club ha chiesto informazioni sull’ex Napoli.