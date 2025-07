Milan, il rinforzo in attacco è inaspettato: il nuovo colpo per Max Allegri

Max Allegri può sorridere per il rinforzo in attacco: il colpo è inaspettato ma può essere risolutivo

Un Milan completamente ridisegnato, una squadra che sembra nuova di zecca. Siamo sempre al calcio estivo che vale molto poco, però le prime indicazioni non possono non entusiasmare i tifosi rossoneri. Il 4-2 rifilato al Liverpool è senza dubbio incoraggiante, anche se nei Reds mancavano davvero troppi elementi per considerarla prima squadra.

Ciò nonostante sono diverse le indicazioni positive che si possono trarre dalla sfida con i Campioni di Inghilterra. Il 3-5-2 di Allegri funziona così come gira bene Rafa Leao da attaccante. Una vera e propria invenzione del livornese che che sta cambiando la squadra rossonera giorno dopo giorno.

Il tutto senza i rinforzi richiesti. La dirigenza ha da poco coperto la falla sulla fascia sinistra con l’arrivo di Estupinan ma servono ancora diversi elementi ad Allegri, tra cui un centrocampista di sostanza. Anche se il livornese sta rivitalizzando calciatori che sembravano ormai ai margini come Loftus-Cheek.

Anche in attacco però Allegri necessita di nuovi acquisti, considerato come il solo Santiago Gimenez nel ruolo di prima punta non è sufficiente.

Allegri ed il coniglio dal cilindro: è lui il nuovo rinforzo

Il lavoro di Allegri, però, sta colpendo anche la prima linea. Detto di Leao, più che positivo nel nuovo ruolo, è un altro il calciatore che ha impressionato contro i Reds. Ci riferiamo a Noah Okafor, l’attaccante svizzero che subentrato nel secondo tempo della sfida, l’ha decisa con una doppietta pazzesca.

Lo svizzero è apparso in grande spolvero, talmente tanto da far venire in mente più di una domanda sul suo futuro. Noah è tornato dal prestito al Napoli Campione d’Italia: non aveva convinto Conte tanto che gli azzurri non l’hanno riscattato. E così è tornato a Milano deciso a giocarsi le sue carte.

Vuole il calcio europeo, da qui la decisione di rifiutare la proposta del Flamengo. E nelle prime settimane di ritiro sta convincendo Allegri che potrebbe anche decidere diversamente sul suo futuro. Di certo non è incedibile e di fronte ad un’offerta convincente, sarà lasciato andare via.

Ciò nonostante, il calciatore visto contro il Liverpool può servire molto ad Allegri. D’altronde è un esterno offensivo ma anche seconda punta e la sua duttilità oltre al tipo di gioco lo fanno preferire a Chukwueze, con il nigeriano maggiormente indiziato a partire tra i due.

E così, in attesa di un’altra punta, Allegri potrebbe aver trovato già una soluzione interna, rivitalizzando come sempre l’organico, da aziendalista qual è.