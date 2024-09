Tifosi della Roma uniti con De Rossi: la vittoria non basta, fischi assordanti per i giocatori

La Roma ha vinto in un clima molto particolare allo stadio Olimpico contro l’Udinese dopo una prestazione più che ottima

Sono stati giorni molto tesi in casa Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi. I tifosi giallorossi hanno contestato l’operato del club, che ha poi visto le dimissioni della CEO Lina Souloukou. Ma non solo, perché nel mirino sono stati messi anche i senatori del gruppo, su tutti Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, soprattutto perché sono stati tanti gli allenatori mandati via negli ultimi anni.

Ed è chiaro che se tanti allenatori vanno via, per un motivo o per un altro, non può essere solo per motivi tecnico-tattici. I tifosi giallorossi si sono schierati apertamente a favore di De Rossi, con diversi striscioni in tutti i settori. La Tribuna Tevere Parterre ha esposto: “DDR Sempre con noi“. Un secondo striscione è stato poi mostrato: “Anche se nel calcio non esiste riconoscenza del romanismo rimarrai sempre l’essenza, a presto Daniele“.

La Curva Sud, rimasta vuota per 30′, ha esposto uno striscione all’inizio: “Non rispettate i nostri valori e le nostre bandiere da oggi torniamo alle vecchie maniere“. E successivamente un altro: “Si continua a cambiare gli allenatori, no i giocatori“. Mentre i Distinti Sud: “Tra noi un legame eterno ormai estraneo al calcio moderno“.

La Roma batte l’Udinese, ma il pubblico fischia

La prestazione della Roma contro l’Udinese è stata di altissimo livello, un 3-0 netto che non ha lasciato a possibilità di replica. Vantaggio siglato da Dovbyk al 19′, raddoppio di Dybala su rigore al 49′ e tris di Baldanzi al 70′. Per i bianconeri un passo indietro rispetto alle ultime splendide prove, ma i 10 punti in 5 partite sono comunque un grandissimo bottino per Runjaic.

L’esordio di Juric è quindi buono, giovedì ci sarà l’Athletic Bilbao che arriverà all’Olimpico per la prima di Europa League e poi sarà il turno del Venezia. Ma è chiaro, e anche giusto, che i tifosi giallorossi siano feriti dopo gli ultimi eventi nei confronti del club. Nemmeno la vittoria ha siglato una sorta di ‘pace’ tra le parti: a fine match, infatti, lo stadio ha fischiato i giocatori che erano andati a salutarli.

Già nella lettura delle formazioni c’erano state delle avvisaglie, con fischi assordanti per i senatori del gruppo, su tutti Mancini e Pellegrini. Ripetuti anche durante la partita. El Shaarawy dopo la partita ha dichiarato: “Noi abbiamo la responsabilità dell’esonero di Daniele solo per i risultati, non per altro. Si capisce la delusione del pubblico, perché sappiamo cosa rappresenta De Rossi”.