Serie A, si è tenuta a New York la ‘Giornata dello sport italiano nel mondo’

In queste ore altra manifestazione con la serie A e tanti ex giocatori protagonisti. Continua il processo di espansione.

Negli ultimi anni uno dei principali obiettivi della serie A è stato sicuramente quello di promuovere il proprio prodotto all’estero, che sia in Europa o oltre continente. Il nostro campionato punta ad avere maggiori appeal in paesi dove il calcio non ha ancora un grandissimo successo e la Lega serie A sta lavorando duramente da questo punto di vista.

Nell’ultimo weekend abbiamo visto partite importanti come Juve-Napoli e soprattutto come il derby di Milano e l’auspicio è che anche oltre i nostri confini ci sia stato un grande seguito. Intanto la lega continua a lavorare duramente e nella giornata di ieri la Lega serie A ha partecipato alla Giornata dello sport italiano nel mondo, evento di grande importanza e che per l’occasione ha tenuto un incontro a New York, negli Stati Uniti d’America.

All’evento hanno presenziato una leggenda del nostro calcio come Alessandro Del Piero e il vicePremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. L’evento si è tenuto – con tanti altri ospiti – dinanzi al Consolato italiano a New York.

Uno degli obiettivi dell’incontro di cui si è discusso riguarda le opportunità e i possiibli investimenti americani nello sport italiano, in particolare nel calcio e nella nostra serie A.

Serie A, l’obiettivo è promuovere il calcio italiano negli Usa

Negli ultimi anni sempre più investitori hanno deciso di puntare nel nostro calcio, basti pensare agli americani presenti al Milan o alla Roma e a quelli che si sono recentemente affacciati con Oaktree all’Inter.

All’evento hanno preso parte personaggi come Alejandro Cano, Managing Director di Oaktree e tra i rappresentanti dell’Inter, Gerry Cardinale e Giorgio Furlani. Presente anche il co-proprietario dell’Atalanta Stephen Pagliuca. Questi sono intervenuti con l’obiettivo di sottolineare l’importanza dello sviluppo del calcio italiano a livello internazionale, anche con l’aiuto del Governo, a cui è stato nuovamente chiesto aiuto.

Tanti investitori internazionali e leggende del nostro sport, è fondamentale avere nuove partnership strategiche per un mercato in netta crescita.