Milan, vicino l’accordo per il rinnovo di Maignan: sul tavolo l’offerta decisiva

Il Milan è tornato a concentrarsi sulla trattativa relativa al rinnovo di Maignan. Pronta l’offerta decisiva: stipendio top al francese.

E’ tornato a sorridere il Milan. Il 2-1 rifilato all’Inter, da una parte, ha consentito di ottenere tre punti fondamentali in termini di classifica e portarsi a -3 dalla vetta occupata dal Torino. Dall’altra, ha blindato la posizione di Paulo Fonseca (a rischio esonero in caso di sconfitta nel derby). Il periodo di crisi si è quindi concluso ed ora il club può concentrarsi su una trattativa ritenuta fondamentale: quella relativa al rinnovo di Mike Maignan.

Il francese, come noto, è legato ai rossoneri fino al 30 giugno 2026 ed in estate era finito nel mirino del Bayern Monaco. Il passaggio in Baviera non si è poi concretizzato a causa delle richieste economiche milaniste tuttavia i tedeschi, in queste settimane, sono rimasti alla finestra senza escludere un ulteriore assalto nella prossima estate. Un corteggiamento, quello dei teutonici, che ha spinto il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic e dall’amministratore delegato Giorgio Furlani ad intensificare i contatti con l’agente del portiere.

Diversi gli incontri andati in scena finora, che hanno consentito alle parti di avvicinarsi in maniera concreta alla fumata bianca. Sul piatto, stando a quanto riportato su ‘X’ da Nicolò Schira, è stato messo un prolungamento biennale comprendente un ingaggio ben più alto rispetto a quello percepito attualmente dal calciatore. Maignan, in particolare, passerebbe da 2.8 milioni a quota 6 all’anno. La fumata bianca si avvicina: la volontà della società è quella di chiudere entro breve, così da spegnere in maniera definitiva l’interesse mostrato dal Bayern.

Milan, si lavora al rinnovo di Maignan: le cifre messe sul piatto

L’aumento di stipendio garantito all’estremo difensore rappresenta un attestato di stima, per il grande lavoro svolto nella scorsa annata e in questo primo scorcio della stagione. Decisiva, ad esempio, la parata nel derby volta a sventare una conclusione angolata quanto velenosa di Marcus Thuram. Maignan, di fatto, diventerà sempre di più uno dei simboli di questo Milan che, ora, ha messo nel mirino il Lecce, atteso a San Siro venerdì sera. Un match complicato, contro un avversario in difficoltà ed in cerca di riscatto.

I salentini nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato con il Parma gettando al vento una vittoria che appariva quasi certa mentre martedì, a sorpresa, sono stati eliminati dalla Coppa Italia per mano del Sassuolo impostosi 0-2 al “Via del Mare”. I giallorossi si presenteranno quindi a Milano per invertire il trend negativo. Fonseca, dal canto suo, dopo l derby non vuole più fermarsi.