Inter, la vittoria è fondamentale in chiave Champions: ecco perchè Inzaghi non può sbagliare

L’Inter di Simone Inzaghi sarà impegnata questa sera in un match casalingo contro i serbi della Stella Rossa di Belgrado.

Torna in campo la Champions League e questa sera scenderanno in campo le milanesi, entrambe a caccia del primo successo nella principale competizione europea. I rossoneri dovranno fare i conti con la difficile trasferta di Leverkusen mentre l’Inter ospiterà la Stella Rossa di Belgrado, sulla carta uno degli impegni più agevoli nel lungo format del girone di Champions League.

Impegno di Champions League e non sarà una sfida semplice, ma Inzaghi gestirà le risorse visto i diversi prossimi impegni. Per l’occasione ci sarà un grande turnover e il tecnico addirittura pensa ad un attacco composto da Taremi ed Arnautovic, le due ‘riserve’ che potranno sbloccarsi contro un avversario non temibilissimo.

Cambi anche a difesa e centrocampo, Inzaghi ha già annunciato la presenza di Dumfries e Zielinski e occhio quindi a una formazione rivoluzionata. Il nuovo format implica che l’Inter non può più sbagliare, il regolamento parla chiaro e l’Inter deve vincere e magari farlo con il maggior numero di gol possibili.

Solo le prime 8 squadre della classifica generale superano direttamente il turno mentre dalla 9 alla 25esima in classifica assisteremo ad i Playoff, una sorta di sedicesimi per la qualificazione poi agli Ottavi di finale. Evitare due gare in più e soprattutto evitare di non qualificarsi e perdere un grosso bottino economico.

Inter, la situazione per la classifica e in chiave campionato

Ovviamente vale anche per il Milan e nelle 8 gare che ogni squadra affronterà è stato calcolato – teoricamente – che servono circa dai 17 ai 19 punti per la qualificazione diretta e l’Inter ne ha già persi 2 nella tremenda trasferta contro il Manchester City, l’impegno comunque più difficile tra le sfide a disposizione.

Con due conti alla mano sappiamo che l’Inter può fare solo 22 punti complessivi e servono almeno 5 vittorie e 2 pareggi, o per avere la matematica 6 vittorie, ovviamente tutto legato anche alla differenza reti perchè per decidere l’ottava – in caso di pari merito – si opterà per questa situazione e servirà vincere contro le piccole con il maggior numero di gol di scarto.

La Stella Rossa è un club di quarta fascia e tra le squadre minori nel torneo, quindi servirà vincere e sicuramente non di misura. Serve una bella vittoria e serve anche per spegnere le polemiche dopo il complicato inizio di stagione della formazione nerazzurra.