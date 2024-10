Milan, che batosta: i rossoneri perdono il bomber

Il Milan rischia di aver perso ormai un grande bomber: una notizia che di certo non può far felice Fonseca e i tifosi rossoneri

Il mercato di gennaio già incombe e le società stanno cercando di mettere a segno dei colpi di riparazione. In casa milanista ci sono dei ruoli da coprire e Furlani e Moncada sanno dove muoversi. Un obiettivo è però ormai sfumato.

Il Milan sta ottenendo ottimi risultati in Serie A, meno in Champions League. Quello che è stato da sempre il terreno di caccia dei rossoneri si è trasformato in questa stagione in un percorso pieno di insidie. Contro il Bayer Leverkusen è arrivata una sconfitta immeritata ma che di certo lascia l’amaro in bocca. La classifica recita zero punti dopo due gare e c’è il serio rischio di non riuscire a strappare la qualificazione per il turno successivo.

La quadratura del cerchio trovata in queste settimane potrà consentire però a Fonseca di risalire la china subito dopo la sosta, anche in coppa oltre che in campionato. La formula con Alvaro Morata alle spalle di Abraham sta dando i suoi frutti. Quello che potrebbe sembrare un modulo super offensivo è in realtà l’unico che sta permettendo ai rossoneri di essere aggressivi e quadrati. Ovviamente se il tecnico portoghese continuerà su questa strada, c’è il rischio che solo due attaccanti di livello possano essere pochi.

Il Milan vede sfumare il sogno Jonathan David: l’attaccante canadese può andare al Barcellona

In estate uno dei nomi che erano stati cercati da Ibrahimovic e soci era Jonathan David, bomber del Lille e della nazionale canadese. Il classe 2000 è una delle stelle delle Ligue 1 e avrebbe voglia di provare finalmente un’altra esperienza in Europa. Oltre al Milan, anche Juventus e Roma avevano fatto dei sondaggi per il numero 9, rivedendo però risposte interlocutorie dal Lille. Nel 2025 David andrà in scadenza e si prepara per lui un trasferimento a parametro zero.

Il Milan rischia di essere beffato in questa corsa da un’altra big del calcio europeo, ovvero il Barcellona. I catalani hanno Lewandoski ormai avanti con gli anni e necessitano di nomi nuovi per ricomporre la propria prima linea. David rappresenta, secondo quanto riportato dal quotidiano “Sport“, il profilo su cui impostare la squadra del futuro. A 24 anni ha le caratteristiche giuste per reggere la pressione di una piazza importante come quella del Barça.