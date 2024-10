“Voglio tornare al Milan”, l’annuncio scuote il mondo rossonero

L’ex calciatore del Milan ha rilasciato una lunga e interessante intervista ed ha parlato di tanti temi, compreso l’avventura in rossonero.

Tra poco meno di un’ora il Milan di Paulo Fonseca scenderà in campo al Franchi di Firenze per una sfida piuttosto interessante contro un avversario tutt’altro che semplice. Il ko di Leverkusen ha fatto molto e ora la squadra vuole tornare a vincere, proseguendo cosi il trend positivo all’interno della Serie A.

Con Paulo Fonseca è cominciato un nuovo ciclo al Milan, il tecnico portoghese ha sostituito Stefano Pioli, esonerato al termine della scorsa stagione. Nuova avventura con l’allenatore parmense che ora invece si trova all’Al Nassr, allena la squadra in Arabia che ha stelle del calibro di Brozovic, Talisca e soprattutto Cristiano Ronaldo.

Nel corso della sua avventura sulla panchina rossonera ci sono stati diversi giocatori, c’è chi ha funzionato e chi meno. Tra questi ultimi va sicuramente annoverato il terzino americano Sergino Dest: il calciatore è arrivato in prestito dal Barcellona ma ha collezionato solo 14 presenze nella stagione 2022/2023 e non ha mai funzionato. Anzi ha commesso anche gravi errori quando è stato chiamato in causa. Dest è tornato a parlare di quella avventura.

Milan, parla il grande ex: c’è rammarico per l’ex rossonero

Dest ora gioca in Olanda, è un titolare del PSV Eindhoven e nelle ultime ore è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero. Ai microfoni di The Athletic Dest ha dichiarato: “Mi è piaciuta molto come esperienza ma non ero pronto. Avevo problemi di comunicazione con Pioli che parlava solo italiano e io mentalmente pensavo solo al Barcellona. Ero in prestito ed ero convinto che sarei tornato a fine anno, cosi non mi sono impegnato per imparare la lingua”.

Il giocatore ha poi proseguito: “Ero concentrato sul Milan e non mi rendevo conto di quanto il Milan fosse un grande club, ma credo pensandoci che fosse il club giusto. Avevo 21 anni e non capivo nemmeno perchè non giocassi, ho provato di tutto ai massimi livelli e so cosa serve per tornarci”.

Dichiarazioni importanti e Dest ha fatto chiaramente intuire che l’opzione Milan è importante e sarebbe davvero felice un giorno di tornare a vestire la maglia rossonera. La sua avventura a Milano non ha funzionato, i tifosi lo ricordano solo per gravi errori e il Milan alla fine non ha mai pensato di acquistarlo. Ora le cose sono diverse e chissà se vedremo colpi di scena in futuro.