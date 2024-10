Juve tradita, Pogba giocherà la Champions con un’altra maglia!

Il futuro di Pogba potrebbe essere lontano dalla Juventus nonostante la recente riduzione della squalifica per il caso doping

La notizia è arrivata improvvisa e inaspettata venerdì scorso. Il TAS di Losanna, lo stesso tribunale che presto emetterà il suo verdetto sulla possibile squalifica di Jannik Sinner, ha decretato una riduzione di pena per Paul Pogba.

A un anno dalla positività a un controllo antidoping, effettuato dopo il match d’esordio della Juve nello scorso campionato contro l’Udinese, Pogba ha ottenuto un dimezzamento della condanno che inizialmente gli era stata inflitta con quattro anni di squalifica. Per effetto del nuovo provvedimento, il centrocampista transalpino potrà tornare in campo già nella stagione in corso ovvero a marzo 2025.

Pogba ha accolto il verdetto con grande soddisfazione. “Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò inseguire nuovamente i miei sogni“, questo ha scritto il calciatore nel comunicato personale con cui ha commentato la decisione del TAS. Ora la domanda che in molti si pongono è quella più semplice e immediata. Con quale squadra giocherà Pogba dopo aver scontato la squalifica ?

Pogba, addio Juve ? Il grande ex si espone

Pogba era presente allo Stadium per assistere al match tra Juventus e Cagliari. Prima della partita, di lui ha parlato Cristiano Giuntoli. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN: “Aspettiamo la sentenza definitiva del TAS poi prenderemo una decisione. E’ stato un grande giocatore ma è da tanto tempo che è fermo.”

Con la squalifica per doping, la Juventus ha sospeso il contratto di Pogba, versandogli l’ingaggio minimo. Con tutta probabilità, il centrocampista transalpino non indosserà più la maglia bianconera. La Juve, infatti, dovrebbe rescindere l’attuale accordo in scadenza nel 2026 proprio per la squalifica per doping, una possibilità contemplata anche dalle normative AIC che legittimano una decisione simile a prescindere dalla durata della squalifica stessa.

E’ convinto di un addio di Pogba alla Juve anche un grande ex bianconero ovvero Patrice Evra. “Penso che Paul non continuerà con la Juve, deve voltare pagina. Giustizia intanto è stata fatto. Lui è come un fratellino per me. Lo adoro”, così Evra si è esposto sul futuro del connazionale su RMC, proponendogli anche una possibile nuova destinazione.

“Chiamerò Benatia perché le porte al Marsiglia sono sempre aperte“, questa l’ipotesi di Evra che, al momento, altro non è che una mera suggestione. Una destinazione che potrebbe essere comunque interessante per Pogba. L’OM, recentemente, ha ingaggiato Rabiot a parametro zero e, con De Zerbi in panchina, ha avuto un buon inizio di stagione, ribadendo le proprie chance di qualificazione alla prossima edizione di Champions League.