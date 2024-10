L’affare è fatto: arriva Berardi a gennaio, che colpo

Domenico Berardi è tornato in campo con il Sassuolo. A gennaio sarà certamente uomo mercato. Tanti i club sulle sue tracce

Una grande notizia per il Sassuolo e il calcio italiano. A sette mesi dal grave infortunio al tendine d’Achille subito al Bentegodi di Verona, Domenico Berardi è tornato in campo con i neroverdi.

Lo ha fatto, subentrando a Laurienté al 74′ minuto di Sassuolo-Cittadella. Rientro subito con una presenza nel tabellino per l’attaccante neroverde che ha servito a Thorstvedt l’assist per il gol che ha fissato sul 6-1 il punteggio finale a favore del Sassuolo. Una festa doppia per la compagine emiliana, ora terza in classifica nel campionato di Serie B a quattro punti di distanza dal Pisa capolista.

Con Berardi finalmente a disposizione, l’allenatore dei neroverdi Fabio Grosso potrà contare su un innesto importante, un surplus per la categoria. Lo stesso Grosso ha elogiato Berardi per determinazione che ha avuto in questo lungo periodo lontano dal campo, precisando che gli servirà ancora del tempo per recuperare la migliore condizione. Per consentirgli di farlo al meglio, il tecnico ha già anticipato che, almeno per i prossimi match, Berardi entrerà a partita in corsa.

Berardi uomo mercato, quante pretendenti già a gennaio

Grosso che è già consapevole della possibilità che Berardi possa lasciare il Sassuolo già a gennaio, soprattutto se dovesse ritrovare continuità di impiego e rendimento. Certamente senza l’infortunio di marzo, l’attaccante sarebbe stato già ceduto. Un addio che – stavolta – potrebbe essere stato solo rimandato.

Le pretendenti per Berardi sono le solite. La Juventus, dopo il mancato accordo dell’estate 2022, potrebbe riprovarci per rinforzare ulteriormente l’attacco. Attenzione anche alla Fiorentina, altro club cui l’attaccante è stato accostato più volte e alla Roma che può puntarci soprattutto in caso di cessione di Dybala.

Da monitorare anche il possibile interessamento del Milan. Prima di essere allontanato da Cardinale, Maldini aveva puntato su Berardi per la fascia destra, pista che può riaccendersi qualora Chukwueze dovesse essere ceduto nella sessione invernale. Poche chance, invece, per un ritorno di fiamma del Napoli che, senza le coppe, a destra è già ampiamente coperto con Politano e Neres.

Siamo, ovviamente, ancora nell’ambito delle ipotesi. La priorità ora per Berardi è recuperare condizione e fiducia. A 30 anni però potrebbe essere finalmente arrivato il momento per l’attaccante di lasciare il Sassuolo e approdare in un top club di Serie A. Ora sembra davvero la volta buona dopoché per un decennio si è scritto – invano – del suo addio al club emiliano in quasi tutte le sessioni di mercato.