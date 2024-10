Douglas Luiz, è già finita: arriva una clamorosa decisione in casa Juve

Douglas Luiz non sta trovando in casa Juve quel feeling che tutti si aspettavano: l’esperienza del brasiliano per ora è super negativa

Arrivato in estate dall’Aston Villa per una cifra davvero cospicua, in molti potevano immaginare che diventasse da subito un trascinatore del centrocampo di Thiago Motta, ma le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti.

La scorsa estate per assicurarsi le prestazioni sportive di Douglas Luiz la Juventus ha sborsato come da comunicato ufficiale la cifra di 50 milioni di euro, più 1,5 di bonus, pagabili in quattro esercizi. In realtà per abbassare il costo del brasiliano sono stati versati 28 milioni di parte cash a cui sono stati aggiunti i cartellini di Samuel Iling-Junior e Enzo Alan Tomas Barrenechea. Di certo un investimento molto importante, il più alto dell’ultima sessione di mercato bianconera e uno dei più cari in questi anni.

Motta voleva un giocatore in mezzo al campo che sapesse dare equilibrio e far partire nel migliore dei modi la manovra. Douglas Luiz nella sua esperienza all’Aston Villa aveva totalizzato 204 presenze, mettendo a referto anche 22 reti e 24 assist. Con la nazionale brasiliana aveva vinto le Olimpiadi del 2021 a Tokyo da grande protagonista e sta trovando spazio anche nella selezione maggiore verdeoro. Tutto questo però non si sta vedendo a Torino, dove il centrocampista classe ’98 sembra davvero un pesce fuori d’acqua.

Douglas Luiz è diventato un problema: i due rigori procurati contro Lipsia e Cagliari fanno scattare l’ira dei tifosi

All’inizio Thiago Motta si è mostrato piuttosto titubante nel puntare su Douglas Luiz, preferendogli Locatelli. In molti pensavano fosse un semplice periodo di ambientamento da concedere ad un nuovo arrivato, ma il problema è che da quando ha iniziato a mettere piede in campo le cose sono andate anche peggio.

Nell’ultima settimana ne ha combinate due davvero gravi, prima regalando un rigore al Lipsia per fallo di mano, in Champions League e domenica nel concedere un altro penalty, questa volta al Cagliari, per un ingenuo fallo su Piccoli nei minuti finali. Due punti buttati proprio sul più bello e la rabbia dei tifosi che in queste ore è scoppiata sui social. C’è chi non vuole già più vederlo con la maglia bianconera in futuro, chi ha perso la pazienza e chi lo metterebbe sul mercato a gennaio.

Di certo, al di là dei rigori procurati, Douglas Luiz non sembra aver minimamente un’utilità all’interno del contesto juventino, non riuscendo ad emergere né in fase di impostazione né in quella di recupero palla. Vedremo se la società deciderà di dargli ancora molto tempo per dimostrare il proprio valore.