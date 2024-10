Jannik Sinner ha deciso, verdetto improvviso nel tennis

Jannik Sinner è impegnato a Shanghai. Netta la presa di posizione del numero uno al mondo, ribadita in una recente dichiarazione

Dopo la sconfitta in finale contro Alcaraz a Pechino, Jannik Sinner è subito tornato in campo al Masters di Shanghai. Primi due turni superati dall’azzurro che ha avuto la meglio di Daniel e Etcheverry, quest’ultimo sconfitto al terzo set.

Sinner che è stato uno dei pochi tennisti impegnati nel Masters cinese ad aver raggiunto gli ottavi in linea con la programmazione. Quella di gran parte dei colleghi è invece stata cambiata a causa del maltempo incessante che, da sabato a lunedì, ha condizionato pesantemente la disputa dei match sui campi esterni, quelli senza copertura. Sinner, pertanto, tornerà in campo mercoledì contro Shelton o Carballes Baena. Dovesse affrontare l’americano, sarebbe la rivincita del match dello scorso anno disputato proprio agli ottavi di Shanghai e perso in tre set dall’attuale numero uno del mondo.

La programmazione stravolta ha permesso a Sinner di avere maggiore riposo prima della fase decisiva del torneo. Un piccolo vantaggio per Jannik che si è presentato a Shanghai dopo le fatiche di Pechino, culminate in una finale durata più di tre ore.

Sinner si espone: la richiesta dell’azzurro

Oltreché nel calcio, il tema del calendario troppo affollato di eventi tra loro ravvicinati ha riguardato, nelle ultime settimane, anche il tennis. Carlos Alcaraz è stato uno dei primi a sollevare il problema, affermando che le tante partite, a volte, gli tolgono motivazioni per competere al meglio.

Sinner, dal canto suo, ha ribadito che ogni collega – soprattutto se di alta classifica – può decidere autonomamente la propria programmazione. A Shanghai, tuttavia, proprio dal campione azzurro è arrivata una “richiesta” per un possibile cambiamento del calendario specie nella parte finale dell’annata.

“Sarebbe ideale se dopo le Atp Finals non ci fosse la Coppa Davis – ha sentenziato Sinner in conferenza stampa – Questa è una cosa che cambierei sicuramente nel calendario. Per il resto possiamo ancora scegliere. In questa stagione ho scelto i tornei giusti e per me non è stato un problema.” Nelle stesse dichiarazioni, Jannik ha ribadito che la situazione potrebbe essere differente per i colleghi con una più bassa che hanno meno libertà di scelta soprattutto in ottica ranking.

Dopo Shanghai, Sinner salterà Vienna per partecipare al “Six Kngs Slam”, la ricca esibizione in Arabia alla quale prenderanno parte anche Alcaraz, Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune. Successivamente, ultimo 1000 a Bercy, Atp Finals e Final Eight di Coppa Davis a Malaga con l’Italia campione in carica.