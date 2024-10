Tifosi dell’Inter con le mani tra i capelli, Thuram mette in ansia i tifosi

I tifosi dell’Inter adesso hanno un problema che risponde al nome di Marcus Thuram: c’è grande ansia in casa nerazzurra

L’attaccante francese sta trascinando la squadra di Inzaghi in questo avvio di stagione a suon di gol e prestazioni maiuscole. Ora però c’è un allarme che è scattato ad Appiano Gentile.

Questo inizio di stagione ha segnato l’esplosione di Marcus Thuram, in grado di mettere a referto ben 7 gol nelle prime 7 giornate. L’attuale capocannoniere della Serie A è passato dai 13 centri complessivi della passata stagione a questi numeri straordinari, testimoniando una crescita e una maturazione sia tecnica che mentale. A 27 anni sta rivestendo i panni del leader e questo non può che far bene alla squadra di Simone Inzaghi, considerando anche le difficoltà di Lautaro Martinez. L’argentino fatica a ritrovare la forma migliore dopo i tantissimi impegni dello scorso anno, culminati con la vittoria della Coppa America negli Stati Uniti.

A trascinare il reparto offensivo dei nerazzurri per ora è il figlio d’arte, assieme ad un ottimo Taremi che si sta dimostrando più di una semplice alternativa. Arnautovic e Correa sono invece leggermente più ai margini della rosa, soprattutto il secondo, e con ogni probabilità lasceranno Appiano Gentile al termine di questa stagione. Con loro due in uscita c’è bisogno di immettere forze fresce e il nome preferito è già segnato sul taccuino di Beppe Marotta.

L’Inter punta Jonathan David: per fargli spazio potrebbe partire Marcus Thuram

A quanto pare l’Inter ha messo gli occhi su Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille che andrà a parametro zero il prossimo giugno. In questo primo scorcio di Champions League ha subito castigato il Real Madrid, con il rigore decisivo per la vittoria di misura in Francia. Su di lui si sono posate le attenzioni di tanti club europei e i nerazzurri sono uno di questi.

Il piano che hanno in mente Marotta e Ausilio è quello di inserirlo alle spalle di Thuram e Lautaro, per comporre assieme a Taremi una linea di alternativa di assoluto valore. Attenzione, però, alla posizione del centravanti francese, sempre più in rampa di lancio sia con il club che con la nazionale. Non si può escludere di fronte ad un’offerta monstre una sua cessione a giugno, anche perché era arrivato a parametro zero nell’estate del 2023 e ora potrebbe fruttare un bel gruzzolo. Per come intende la gestione dell’Inter Oaktree non è quindi impensabile un sacrificio del genere, in nome del bilancio e dei fondi necessari per svecchiare il reparto difensivo.