Serie A, colpo di scena: partite rinviate: ufficialità in arrivo

La notizia comunicata nelle scorse ore stravolge il calendario di Serie A. E’ già certo il rinvio di alcune partite

Penultima settimana di pausa per il campionato di Serie A nel 2024. Dopo quella in corso, ce ne sarà un’altra a novembre poi la stagione proseguirà senza sosta fino a a metà marzo.

Serie A, coppe europee e Coppa Italia, si giocherà praticamente sempre e, di nuovo, anche durante le festività natalizie quando è prevista la Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. A contendersi il trofeo saranno l’Inter campione d’Italia, la Juventus vincitrice della Coppa Italia, il Milan secondo in classifica nello scorso campionato e l’Atalanta, finalista di Coppa Italia.

La Lega Calcio ha comunicato la programmazione dell’evento che si disputerà, anche nella prossima edizione, in Arabia Saudita. Giovedì 2 gennaio 2025 è prevista la prima semifinale tra Inter e Atalanta. Venerdì 3, invece, in campo Milan e Juventus. Entrambe le semifinali cominceranno alle 20 ora italiana con diretta tv gratuita, in chiaro, su Canale 5, stessa emittente che trasmetterà anche la finale prevista lunedì 6 Gennaio.

Serie A, le partite rinviate e le possibile date per il recupero

La Supercoppa Italiana si gioca a ridosso della 19.a giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata, prevista tra il 4 e il 5 gennaio 2025. Inevitabilmente, le partite che vedranno impegnate le contendenti della Supercoppa saranno rinviate. In attesa dell’ufficialità saltano dunque Inter-Bologna, Como-Milan e Atalanta-Juventus.

La data dei recuperi dipenderà dalla qualificazione o meno in finale delle quattro squadre. Due le date comunque inizialmente disponibili in un calendario fittissimo di partite ovvero l’8 o il 15 gennaio. Si attende comunque la decisione della Lega Calcio che non ha altri slot disponibili nel primo mese del nuovo anno.

Inter, Atalanta, Juventus e Milan dovranno disputare infatti anche due partite di Champions a gennaio. A differenza delle scorse edizioni della competizione, il nuovo format a girone unico prevede i due ultimi incontri tra il 22 e il 29 del mese. Una programmazione che va ad affollare il calendario delle quattro squadre che disputeranno, oltre alla Supercoppa, anche quattro partite di campionato.

L’Inter ha vinto le ultime tre edizioni di Supecoppa. Nella prima con il format Final Four, i nerazzurri hanno superato la Lazio in semifinale e il Napoli in finale. Due anni fa, i nerazzurri si sono imposti 3-0 a Riad contro il Milan. Nell’edizione precedente del 2021, l’Inter ha sconfitto la Juve 2-1 a San Siro con gol decisivo di Sanchez all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare.