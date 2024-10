Hamilton-Ferrari, annuncio sul futuro: tifosi della Rossa di stucco

Tra meno di tre mesi, Lewis Hamilton sarà finalmente il nuovo pilota della Ferrari. L’ultimo annuncio esalta i tifosi del Cavallino Rampante

Sono sei i Gran Premi che mancano alla conclusione del Mondiale di Formula 2024. A differenza di quanto accaduto nelle ultime due edizioni, tutto è ancora in bilico nelle classifiche piloti e costruttori con Verstappen e la McLaren al comando rispettivamente con 52 e 41 punti di vantaggi su Norris e la Red Bull.

La pausa autunnale del Mondiale si concluderà nel weekend del 18-20 ottobre quando è previsto il GP degli Usa a Austin in Texas con la sprint al sabato. Seguiranno altre due settimane di gare con il GP del Messico e quello del Brasile prima della conclusione prevista, tra novembre e dicembre, con i GP di Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

Sei Gran Premi che saranno anche gli ultimi di Lewis Hamilton con la Mercedes. Un lungo addio quello del campione britannico alla scuderia con cui ha vinto sei dei sette titoli mondiali in carriera. Era il 1 febbraio quando, a ridosso dei test pre stagionali in Bahrain, la Ferrari sorprese tutti con l’annuncio ufficiale del trasferimento di Hamilton a Maranello, un epilogo decisamente imprevisto specie dopo il rinnovo biennale firmato da Lewis un anno fa con la Mercedes.

Hamilton alla Ferrari, l’annuncio fa davvero sognare

La voglia di concedersi un’altra grande esperienza in Formula 1 è stata più forte dei vincoli contrattuali per Hamilton che, a 40 anni, proverà a riportare a Maranello quel mondiale che manca dal 2007 ovvero dall’ultimo trionfo di Kimi Raikkonen. Tanto, troppo tempo quello trascorso senza vittoria per la scuderia simbolo della Formula 1 che ha deciso di tentare l’all-in ingaggiando uno dei piloti più forti della storia per affiancare Charles Leclerc in un vero e proprio dream team.

E’ ancora presto, ovviamente, anche solo per ipotizzare cosa riuscirà a fare Hamilton in Ferrari, in una prima stagione peraltro di transizione in attesa del cambio di regolamento su aerodinamica e power unit delle monoposto previsto nel 2026.

Che Hamilton abbia scelto la Ferrari per vincere è comunque fuor di dubbio. Lo ha ribadito anche Gunther Steiner. L’ex team principal della Haas è intervenuto sul noto podcast Beyond The Grid e ha detto la sua su quello che è stato definito il trasferimento del secolo in F1. Con la solita schiettezza, Steiner si è lasciato andare anche a una battuta che la dice tutta però sulla voglia della Ferrari (e dei suoi tifosi) di tornare a primeggiare.

“Penso che Hamilton voglia riportare la Ferrari a vincere i campionati – si legge nelle dichiarazioni di Steiner riprese da FormulaPassion – e credo che questo sia l’obiettivo che gli da enormi motivazioni. Non ne ho parlato con lui ma si può vedere che questa è la sua motivazione.” Poi la battuta: “Se dovesse fare un buon lavoro, vincendo il titolo con la Ferrari, finirebbe in Vaticano.” Forse un pò troppo ma l’iperbole di Steiner rende al meglio l’idea del popolo ferrarista che vuole fortemente tornare a vincere.