Panchina a Xavi, colpo di scena in Serie A

Arriva la clamorosa candidatura di Xavi Hernandez per la Serie A: l’ex tecnico del Barcellona è un profilo molto seguito nel nostro campionato

Ci sono due realtà che stanno pensando di affidare la propria rosa all’ex tecnico del Barcellona. Un progetto interessante, con un grande nome, votato al bel gioco e con prospettive di rilievo. Dopo l’esperienza in Spagna per l’ex regista catalano sarebbe un ulteriore passo nella sua carriera in panchina.

Come regista è stato una delle cose più vicine alla perfezione mai vista su un campo di calcio. Xavi Hernandez prese il posto di un mostro sacro al Barcellona come Guardiola ed elevò ancor di più il livello del ruolo. Palleggio sublime, visione pazzesca e velocità di pensiero di un altro pianeta. Ha vinto tutto quello che poteva vincere con i catalani e con la maglia della Spagna, chiudendo la carriera come uno dei più titolati di ogni epoca. Poi si è aperto il capitolo in panchina, in modo un po’ inconsueto ha deciso di iniziare ad allenare in Qatar, all’Al-Sadd, l’ultima squadra in cui aveva militato. Un’esperienza comunque formativa, che lo ha successivamente portato al Barça.

Tra lo scetticismo di una parte dell’ambiente spagnolo per il curriculum non certo di prim’ordine in panchina, Xavi ha conquistato comunque una Liga spagnola, contro il grande Real Madrid di Ancelotti. Le cose non sono andate benissimo in Champions League, ma c’è pur da dire che di certo non disponeva della rosa magnifica in cui ha giocato per anni.

Xavi nel mirino di Milan e Roma: ottime chance di vederlo in Serie A nel 2025

Dopo aver lasciato il Barcellona Xavi è ancora alla ricerca di una sistemazione e si sta guardando intorno. Non disdegnerebbe un club straniero, per confrontarsi anche con una realtà diversa dalla Liga. Per ora chiamate concrete non ne sono arrivate, ma c’è un nuovo filone di indiscrezioni che lo spingerebbero verso la nostra Serie A. In Italia sia Milan che Roma starebbero pensando a lui.

I giallorossi avevano pensato di affidargli la panchina dopo l’allontanamento di De Rossi, ma senza un progetto a lunga scadenza l’ex regista spagnolo non avrebbe mai accettato. Le manovre vanno spostate a giugno, con un piano per la prossima stagione e un mercato mirato da fare.

Il Milan dal canto suo vive l’equivoco di Paulo Fonseca, tecnico osteggiato da tutto l’ambiente e ora poco gradito anche alla società, ma che resta in sella in attesa di qualche altro risultato negativo. Per il Diavolo, vista la sua indole votata al bel gioco, Xavi rappresenterebbe una scommessa molto interessante e un modo per lanciare un progetto accattivante anche per i tifosi. Vedremo chi la spunterà alla fine e se veramente l’erede di Guardiola potrà avere la sua chance nella nostra Serie A.