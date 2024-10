Juve-Napoli, affare pazzesco a gennaio: un Big cambia maglia

Rivali in campo, possibili complici sul calciomercato. Juventus e Napoli potrebbero intavolare presto una trattativa positiva per entrambi i club.

La Juve di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte sono due delle squadre più interessanti della Serie A. I due club hanno investito molto in estate, hanno accontentato in tutto e per tutto i propri tecnici e appaiono al momento come le maggiori indiziate a sfidare l’Inter campione d’Italia.

In particolare il Napoli primo in classifica sembra una squadra molto pericolosa, anche grazie al fatto che il club partenopeo non gioca le coppe ed ha una rosa molto profonda. La Juve invece ha cambiato molto e diversi acquisti ancora devono ingranare ma in particolare hanno un problema legato al proprio reparto offensivo, un problema non da poco. La Juve ha solo Vlahovic al momento come prima punta di ruolo in rosa.

Milik è fermo fino a gennaio e non dà molte garanzie fisiche; il polacco ha avuto vari guai fisici negli ultimi anni e la società potrebbe lasciarlo partire proprio durante il calciomercato invernale. Altre vere soluzioni non ce ne sono con Motta costretto ad adattare in emergenza Yildiz o Nico Gonzalez: per questo la Juve e in particolare l’ex dirigente partenopeo Cristiano Giuntoli guardano in casa Napoli e starebbero lavorando ad un colpo che avrebbe dell’incredibile.

Mercato Juve, Giuntoli punta il suo ex pupillo

La rosa del Napoli è fin troppo ampia, il club ha speso molto e a gennaio potrebbe rinforzare altri reparti. Non l’attacco dove Conte sembrerebbe aver scelto i suoi uomini di fiducia: Politano, Kvaratskhelia e Lukaku con Neres pronto a subentrare. Al momento sia Raspadori che Simeone sono abbastanza dietro nelle gerarchie e potrebbero partire per buone offerte, la Juve ci ha fatto più di un pensierino.

Non sarà facile convincere il Napoli a cedere ai suoi grandi rivali ma secondo quanto riporta Il Mattino il club torinese farà almeno un tentativo e si proverà a convincere. Il Napoli ha speso circa 35 milioni di euro per prelevare Raspadori qualche anno fa e ovviamente ora non vorrebbe perderci, in caso di buone offerte potrebbe cosi aprire alla cessione. Fu proprio Giuntoli a portare Raspadori al Napoli, il giocatore piace e non è escluso quindi un possibile accordo tra le due squadre.

Raspadori intanto chiede spazio, non ha chiesto la cessione ma c’è malumore per un ruolo di rincalzo piuttosto evidente e il Napoli attende e monitora la situazione.