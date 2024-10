Kjaer pronto a dire sì: torna subito in Serie A, colpo a zero

Simon Kjaer potrebbe tornare in Serie A. C’è un club sulle tracce del difensore danese ancora svincolato dopo l’addio al Milan

L’esperienza al Milan di Simon Kjaer si è conclusa lo scorso maggio, al termine del campionato, con il mancato rinnovo del contratto in scadenza. Una decisione condivisa dal club e dello stesso Kjaer cui San Siro ha tributato un commosso saluto nella stessa serata degli addii di Pioli e Giroud.

Accolto con grande scetticismo dalla tifoseria, Kjaer è diventato uno dei leader del Milan di Pioli, soprattutto nel biennio 2020-2021 quando i rossoneri sono tornati stabilmente nelle posizioni di vertice del campionato, riconquistando anzitutto la qualificazione in Champions League dopo sette anni di assenza.

Nell’annata Scudetto, Kjaer è stato costretto a un lungo stop a causa di un grave infortunio al ginocchio. Al rientro, non ha avuto più il posto da titolare, rientrando comunque nelle rotazioni con Tomori, Kalulu, Gabbia e Thiaw. Alla fine, Kjaer ha totalizzato con il Milan 121 presenze complessive senza nessun gol. Tuttora svincolato, a 35 anni, il difensore danese potrebbe tornare nuovamente in Serie A.

Un nuovo club in Serie A per Kjaer, l’indiscrezione

Sulle tracce di Kjaer ci sarebbe infatti il Parma. Gli emiliani devono fronteggiare la lunga assenza di Alessandro Circati, la cui stagione è compromessa dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro riportata in una seduta di allenamento. Operato a Bologna, il difensore ne avrà per almeno 6/7 mesi

Per sopperire alla sua indisponibilità, il Parma potrebbe sondare il mercato degli svincolati con la possibilità di tesserare subito un nuovo rinforzo nel reparto arretrato. Kjaer rientra tra le opzioni insieme ad altri ex Serie A come Soumaoro, Djidji e Kostas Manolas, quest’ultimo accostato alla Roma per un possibile ritorno in giallorosso prima dell’arrivo nella Capitale degli altri due svincolati Hermoso e Hummels.

Vedremo, nei prossimo giorni, se il Parma darà seguito alla possibilità di ingaggiare un difensore svincolato. Curiosamente, i gialloblu hanno già cercato Kjaer in passato proprio nella sessione di calciomercato di gennaio 2020. All’epoca, il difensore danese era all’Atalanta in prestito dal Siviglia. La trattativa non è andata a buon fine per l’elevato ingaggio di Kjaer non in linea con i parametri del Parma. Svanita l’opportunità di trasferirsi in gialloblù, il danese sarebbe passato di lì a poco proprio al Milan nello scambio con Caldara.

Dovesse tornare in Serie A, per Kjaer sarebbe la quinta esperienza nel nostro campionato dopo quelle con Palermo, Roma, Atalanta e Milan, club quest’ultimo con cui ha vinto il suo unico trofeo in carriera ovvero lo Scudetto 2021-2022.