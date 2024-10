Lacrime a Milano, addio improvviso: ha vinto 2 campionati

Dopo una lunga e onorata carriera si è arrivati all’addio. Annuncio ufficiale, la notizia gela i suoi tifosi più accaniti.

La carriera di uno sportivo dura nella maggior parte degli sport poco più di una decina di anni. Si comincia in giovane età e si tende ad andare avanti per un’età che può portare a giocare fino a poco dopo i 30 anni o in casi eccezionale anche di più. Icone come Cristiano Ronaldo e LeBron James rappresentano l’eccezione ma difficilmente si arriva a quell’età.

Inoltre non è semplice per uno sportivo rimanere indimenticato nella memoria dei tifosi e per questo quello che ha fatto l’atleta in questione ha molto significato. Il cestista americano Billy Baron ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e – 34 anni che compirà solo a Dicembre – ha lasciato il basket professionistico. Un lungo post su X per spiegare le sue ragioni e un addio che per certi versi è apparso quasi commovente.

Billy ha scritto ‘Grazie Basket’ e ha poi pubblicato una lunga lettera dove chiarisce i motivi. Purtroppo l’ultimo anno è stato segnato da gravi infortuni, l’ultimo piuttosto pesante al gomito destro, e per un cestista questo è troppo grave. I tifosi delle squadre dove è stato lo ricordano affezionati, si è sempre fatto volere bene e questo ritiro improvviso è stato accolto come un vero dramma.

Billy Baron e la decisione che lascia di stucco

Dopo il College Billy non è andato in NBA ma è approdato direttamente in Europa dove negli anni ha sviluppato un’ottima carriera. Ha cominciato con il Lietuvos Ritas, poi ha fatto una sorta di giramondo ed ha giocato rispettivamente con Charleroi, Murcia ed Eskisehir, per chiudere questo lungo ciclo tra le fila della Stella Rossa nel 2018. Qui si è fatto riconoscere con grandi prestazioni ed è stato MVP nelle finali della Super League Serba. Una carriera di ottimo livello e nel 2022 è arrivato all’Olimpia Milano.

Due stagioni a Milano dove in molti hanno riconosciuto il suo talento ma allo stesso tempo hanno dovuto fare i conti con i suoi costanti problemi fisici. Quest’anno ha riflettuto sul da farsi e se proseguire o meno la sua carriera ma gli infortuni hanno condizionato tutto e alla fine Billy ha deciso di ritirarsi a 33 anni. Un addio, un vero peccato per il giocatore e per Milano che perde un potenziale giocatore piuttosto utile alla sua causa.