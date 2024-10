Uno dei migliori centrocampisti della Serie A al Milan, colpo da 20 milioni

Il Milan è sulle tracce di uno dei migliori centrocampisti del campionato. Servono rinforzi in mediana già a gennaio

Non è stata certo una pausa di campionato serena per il Milan. La sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato strascichi pesanti in casa rossonera e non solo per il risultato favorevole ai viola.

Il caso dei due rigori tolti a Pulisic e calciati da Hernandez e Abraham contravvenendo alla decisione di Fonseca ha attirato ulteriori polemiche e critiche su una squadra che, al momento, ha bisogno di ben altro per trovare quella continuità di gioco e risultato che sembrava essere arrivata dopo la vittoria nel derby contro l’Inter.

E, invece, il doppio ko con Bayer Leverkusen e Fiorentina ha riportato tutti con i piedi per terra. Sotto di cinque lunghezze dal Napoli capolista e a zero punti nel girone di Champions League, il Milan non può permettersi ulteriori passi falsi nel prossimo trittico di impegni contro Udinese, Bruges e Bologna, tre sfide decisive anche per la stabilità della panchina di Fonseca che ha incassato, dopo Firenze, la piena fiducia della dirigenza.

Milan, obiettivo a centrocampo: serve un’alternativa a Fofana

Rientra certamente tra le note liete dell’ultimo mese rossonero, Youssuf Fofana. Il centrocampista francese, arrivato in rossonero in ritardo di condizione a causa della preparazione non sostenuta con il Monaco che l’aveva messo fuori rosa, si è preso le redini del centrocampo diventando, di fatto, già un insostituibile.

Tra i migliori dei suoi sia a Leverkusen che a Firenze, Fofana è il giocatore che mancava al Milan dai tempi di Kessie. Troppo preziosa la sua capacità di interdizione specie in un modulo offensivo come quello adottato recentemente da Fonseca con il doppio centravanti Morata-Abraham. Il problema per il Milan è che nell’organico attuale di alternative di ruolo a Fofana non ce ne sono. In una recente conferenza stampa, Fonseca ha svelato che sta lavorando per adattare Musah al ruolo a conferma di come ci sia bisogno di nuovi innesti nel reparto, una necessità acuita anche dall’infortunio di Bennacer che rientrerà a inizio 2025.

E’ la Gazzetta dello Sport a ipotizzare quello che potrebbe essere il profilo giusto per i rossoneri ovvero Morten Frendrup del Genoa. Centrocampista difensivo, il danese ha giocato 39 partite con il Grifone tra Serie A e Coppa Italia piazzandosi, a livello statistico, al primo posto tra i compagni per contrasti e duelli vinti in partita. Già questo basta come la presenza “totale” di Frendrup a centrocampo potrebbe essere utile al Milan e tale da giustificare un nuovo investimento nel reparto.

La valutazione del danese dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni, il giusto prezzo per un calciatore di 23 anni e con ancora ampi margine di crescita. Al momento è solo un’idea di mercato. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere la volontà del Milan che deve decidere se attendere il recupero di Bennacer o arricchire la rosa con un altro centrocampista in vista della seconda parte di stagione.