Riecco Pogba, firma lampo con una Big!

Paul Pogba ha la certezza di poter tornare in campo nel 2025. Il suo futuro però non sarà più alla Juventus

A un anno di distanza dalla positività a un controllo antidoping punita con una squalifica di 4 anni, Paul Pogba ha ottenuto dal TAS (lo stesso tribunale che giudicherà Jannik Sinner) una riduzione della stessa a 18 mesi.

In termini pratici, senza entrare nel merito della sentenza, ciò vuol dire che il centrocampista francese potrà tornare in campo da marzo 2025. Un autentico sospiro di sollievo per Pogba che, al momento del rientro, avrà compiuto 32 anni e può dunque giocarsi ancora le sue chance nella parte finale della carriera.

Pogba che non tornerà in campo con la Juve. Questa sembra essere la certezza al momento, ulteriormente confermata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano il quale, con una stories su Instagram pubblicata nelle scorse ore, ha ribadito come la seconda esperienza in bianconero del francese sia destinata a concludersi con la risoluzione del contratto. Pogba, pertanto, diventerà un free agent già a inizio 2025 e può scegliersi la sua nuova squadra anche oltre la fine della sessione invernale dei trasferimenti.

Pogba di nuovo in una Big ? Le ultime

Con l’addio ormai certo alla Juve, dove può andare Pogba ? Una delle opzioni più gettonate è quella di un approdo nella MLS. Recentemente, il centrocampista è stato visto sulle tribune del Lockhart Stadium di Fort Lauderdale per assistere a un match dei padroni di casa dell’Inter Miami, primi in classifica nella Eastern Conference. Un indizio importante che può lasciar presagire un suo approdo nella stessa franchigia in cui militano già Leo Messi, Luis Suarez, Jordi Alba e Sergi Busquets.

Resta tutt’altro che da escludere anche il possibile trasferimento in Arabia Saudita. Pogba ci è già andato vicino un anno fa quando è stato in trattativa con l’Al Ittihad di Benzema. Nulla da fare, alla fine il francese è rimasto in bianconero e di lì a poco è risultato positivo al controllo antidoping dopo Udinese-Juve.

Ben più suggestiva l’ipotesi che suggerisce il portale spagnolo Masfichajes stando al quale Pogba avrebbe allacciato i contatti con le tre big di Liga ovvero Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid che potrebbero decidere di puntare su di lui a parametro zero come una potenziale scommessa. Real e Barça che già in passato hanno cercato il centrocampista della Juve. Altri tempi e altre condizioni, vedremo ora quale sarà la scelta di Pogba che dovrà decidere tra un finale di carriera tranquillo in MLS o Arabia oppure aspettare qualche top club che, chissà, potrebbe permettergli pure di giocare nuovamente in Champions League.