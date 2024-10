Juve, risoluzione del contratto per un nome eccellente: è finita

La Juventus sta pensando alla risoluzione del contratto per un nome eccellente della propria rosa: potrebbe essere l’unica soluzione

I bianconeri devono trovare una soluzione per liberarsi di un ingaggio davvero pesantissimo. Giuntoli sta studiando la soluzione migliore e sta prendendo piede una scelta in stile Szczesny, che ha lasciato il club con una rescissione.

La scorsa estate la Juventus ha fatto una bella pulizia all’interno della propria rosa. I bianconeri hanno deciso di sacrificare anche dei giovani di prospettiva, come Iling e Barrenechea, che sono finiti all’Aston Villa per l’operazione Douglas Luiz, o Soulé che è andato alla Roma per quasi 30 milioni di euro. A livello di ingaggi è stato tagliato anche quello di Szczesny, prima ritiratosi dal calcio e poi convinto dal Barcellona a continuare.

Giuntoli ha consegnato a Thiago Motta una rosa di primissimo piano, con tanti giocatori di qualità dalla cintola in su. Koopmeiners, Khephren Thuram, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Conceiçao e Kalulu, hanno alzato il livello qualitativo della rosa e hanno posto la Vecchia Signora tra le candidate al titolo.

Un investimento di 200 milioni sui cartellini non è roba da poco e per questo le aspettative in questo momento sono piuttosto alte. Anche la proprietà, da John Elkann in giù, vuole competere sino al termine del campionato e se necessario anche a gennaio supporterà il tecnico con qualche innesto.

Arthur vicino alla rescissione con la Juve: è l’unico modo per non creare una minusvalenza

A fronte dei nuovi arrivi c’è però chi deve ancora lasciare la Continassa. Ad esempio Arthur Melo, che doveva partire ad agosto ma non ha trovato una sistemazione adeguata. Il centrocampista brasiliano, ottimo protagonista con la Fiorentina lo scorso anno, è bloccato da un ingaggio troppo elevato per molte squadre e questo ne limita la possibilità di acquisto. La Lazio e anche il Napoli avevano fatto dei sondaggi in estate ma alla fine nulla si è concretizzato.

Attualmente il brasiliano percepisce una cifra di circa 6 milioni di euro netti a stagione. Inoltre il suo cartellino, al momento dello scambio con Miralem Pjanic al Barcellona, fu valutato la bellezza di 80 milioni. Di questi, 48 sono stati ammortati nei primi tre anni, mentre i restanti 32 andavano divisi per tre. La scorsa estate Arthur pesava a bilancio ancora per 20 milioni. Questo significa che non fare una minusvalenza è quasi impossibile, non essendoci offerte di livello. Ecco quindi che sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di una rescissione in stile Szczesny, in modo da non gravare sul bilancio in materia contabile.